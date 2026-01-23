批藍白「自助餐式」處理預算 邱志偉、賴瑞隆、許智傑憂犧牲高雄發展 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

立法院審議115年度中央政府總預算案持續卡關，藍白兩黨日前於院會提出「115年度總預算案新興資本支出及新增計畫動支案」，抽出38項新興新增計畫、合計約718億元逕付二讀。民進黨立委邱志偉、賴瑞隆和許智傑今（23）召開記者會指出，藍白僅放行部分項目，無法解決整體總預算停滯的結構性問題，更無法回應地方政府面臨的建設壓力與治理風險。

邱志偉說明，115年度中央政府總預算中，尚未通過審議、因此不能動支的金額高達2,992億元，包括新興資本支出及新增計畫1017億元、各部會經常性經費與延續性計畫較114年度增加的1805億元，以及第一、第二預備金與災害準備金170億元。

邱志偉認為，藍白僅抽出38項新興計畫、共718億元先行處理，仍有約299億元的新興計畫未被放行，而經常性與延續性計畫新增經費，以及預備金，也因預算法第54條限制，全部無法動支，顯示多數預算問題仍未解決。

邱志偉指出，經向各部會查詢，高雄市原本已有多項計畫完成核定、甚至準備動工，但因總預算未過關，出現經費無法動用、工程被迫延後，甚至需地方政府先行墊付的情形，已實質影響市政推動。他說，包括新台17線南段工程、文資保存與眷村修復、海洋生態與數位政府等多項新增建設，仍處於「核定卻無法動支」的狀態。

在延續性與經常性計畫方面，邱志偉也指出，即使115年度原編列較高預算額度，在總預算未完成審議前，仍只能依114年度原有額度執行，新增經費實際上無法使用，導致多項持續推動中的政策與建設縮減規模或延後期程，例如高雄捷運岡山路竹延伸線第二B階段，以及學校補助與運動政策等。

許智傑則表示，交通部觀光署規劃23億元平日國旅補助，是刺激內需、穩定旅宿與觀光產業的重要政策，對高雄演唱會經濟與觀光發展更具關鍵外溢效益。他說，然而藍白在預算上採取「自助餐式」處理，卻讓這類有利產業與地方發展的政策卡關，同時也影響高雄眷村修復、捷運延伸與東高雄觀光建設進度，呼籲藍白回歸理性審議，讓國旅補助如期上路，協助民眾與業者安心規劃。

賴瑞隆痛批，藍白阻擋總預算付委審查，僅片段放行部分項目，將嚴重衝擊施政延續性，例如大林蒲遷村60億元預算遭卡，恐影響總計800億元的整體計畫；捷運岡山路竹線延伸超過146億元、高雄歷史文化再生8.96億元，以及無人載具產業發展等經費，皆受預算僵局波及。他痛批，國民黨高雄市長參選人柯志恩未為高雄發聲，呼籲藍白懸崖勒馬，讓總預算全案付委審查，勿犧牲人民權益與建設安全。

