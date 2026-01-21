批藍白「點菜式新興計畫動支」！民進黨籲審總預算 黃國昌反擊：拿人民當肉票

民眾黨立法院黨團召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會。陳祖傑攝



今年度總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票等補可能斷炊，立法院國民黨團、民眾黨團上週在院會共同提案，針對新興計劃其中38個項目，立法院同意先行予以動支，但被綠營批評是「點菜式動支」，盡快審總預算才是正途。對此，民眾黨團總召黃國昌今（1/21）天反擊，表示民進黨不在乎民生經濟，只在乎「拿人民當肉票進行政治鬥爭」，而且從未見過有行政院希望立法院「不要給我錢，千萬千萬不要給我錢！」

針對藍白共同提案，針對新興計劃其中38個項目，立法院同意先行予以動支，民進黨團昨天呼籲在野黨負起審查預算的職權，早日將總預算案交付審查，而不是點菜式的要求先行動支。

民眾黨團今早召開「被裁掉的真相 新北市鶯歌區私立幼兒園霸凌案」記者會，會後媒體問到，對綠營批評有何回應？黃國昌表示，有關總預算的爭議，之前已經講過很多次，問題在於行政院沒有依法編列預算，立法院要怎麼依法審議？而且最新民調已經顯示，絕大多數台灣民眾都認為，行政院應依法編列軍人加薪等預算。

黃國昌批評，行政院其實也是「點菜式編預算」，踐踏軍人、警察、消防員權益後，竟然還有臉面指責立法院沒有審查預算，「你違法編列預算，是要怎麼審？」

黃國昌強調，當執政者選擇擺爛的時候，在野黨只能夠選擇解決問題，所謂擺爛就是預算不依法編列，在野黨為了解決問題，所以針對有關民生、針對地方政府急迫需要的，先行透過審查的方式准予動支。

黃國昌指出，上週民進黨阻擋新興計劃先行予以動支，代表民進黨從來不在乎民生經濟，只在乎「拿人民當肉票進行政治鬥爭」，從TPASS、生育補助，再到勞工補貼，民進黨都寧願杯葛。

黃國昌說，自己第一次看到這樣的行政院，面對立法院要給他錢叫他趕快去做事，政院的選擇竟然是「不要給我錢，你千萬你千萬你千萬不要給我錢！」他直言，「這是什麼政府啊？也太離譜了吧！」

