批藍白「1大惡行」！許美華揭後果：真的有夠荒謬

政治中心／劉宇鈞報導

再一週就要跨年、邁入2026，但明年度的中央政府總預算案，國民黨、民眾黨在立法院持續阻擋付委審查。科技專家許美華揭開藍白「惡行」，並分析此舉對國家經濟、民生造成的影響，痛批真的有夠荒謬。

許美華24日發文表示，再過一個禮拜，就要揮別2025，但她提醒大家，明年的總預算案還躺在立法院門口，她也幫大家整理了藍白惡行。

許美華提到，明年度的總預算，行政院八月底就已經依法送到立法院，依照《預算法》51條，立法院應該在會計年度開始前 的1個月，也就是今年11月底前議決，並在12月16日前由總統公布。這些日期都已經過去了，2025年都快結束了，立法院到現在為止，都沒有開始審總預算，真的有夠荒謬！

許美華指出，去年國民黨、民眾黨聯手亂刪亂凍今年總預算，引起輿論強烈批評，也引發大罷免風潮，如今大罷免失敗之後，藍白更是變本加厲，今年直接擺明拒審明年預算，藉由立院過半優勢，藍白多次在程序委員會封殺總預算案，總預算連一讀、進入列案程序都無法。

至於藍白不依法在預定時間審理預算會造成什麼影響？許美華解釋，因為我國預算程序有「政府不關門機制」，總預算不過，對於一般政務不會有影響，就是比照去年預算，或是保守一些先打八折運作。

許美華直言，立法院若沒有通過明年總預算案，根據主計總處統計，3000億新興預算、災防金，會因此動彈不得，其中包含通勤族TPASS、國產藥產業鏈輔導、治水、生育補助差額等多項民生預算在內。「藍白擺爛不審預算的後果，先寫在這裡，到時如果福利受到影響，不要罵錯人了」。

