批藍白TFA是川普假帳號 張景森：打著未來旗號買票的財政災難 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

針對藍白陣營提出的「台灣未來帳戶（TFA，Taiwan Future Account）」草案。前政務委員張景森今（27）日表示，該政策宣稱效法美國「川普帳戶（Trump Account）」，但實際內容與原始設計精神大相逕庭，僅有形式相似，核心邏輯完全不同，甚至可說是「川普帳戶的假帳號」，根本是打著未來旗號買票的財政災難。

張景森指出，美國所謂「川普帳戶」的政策設計，重點並非政府大量撥款，而是在於「槓桿效應」。川普政府提供任內出生嬰兒每人1000美元作為種子基金，並非讓資金立即動用，而是透過帳戶設計，引導父母、雇主或慈善捐助者持續投入資金，透過資本市場的長期複利效果，累積子女成年後可用的資產。政府角色是誘因設計者，而非主要出資者。

廣告 廣告

張景森引述美國智庫試算指出，若私人資金投入穩定，政府最初投入的1000美元，在帳戶總額中可能僅占約0.3%，顯示該制度的核心在於促進儲蓄與投資行為，而非長期補貼。

相較之下，張景森批評藍白陣營提出的台灣版TFA，政策方向完全不同。該方案規劃由政府一次性撥款5萬元給0至12歲兒童，並每年再撥1萬元至12歲止，累計政府投入高達17萬元，卻未設計父母或民間對等投入機制，等同由政府單方面長期補貼。

張景森認為，這樣的設計將導致兩項重大問題。首先是財政風險，在缺乏私人資金槓桿下，政府恐成為唯一出資者，形成長期剛性支出，最終仍需由未來世代以稅收承擔。其次，政策資源配置與少子化問題錯置，18年後才能動用的資金，難以影響當下家庭是否生育的決策。

張景森指出，當前台灣少子化的關鍵壓力在於居住成本、托育資源不足與女性職涯中斷風險，政策重點應放在即時且結構性的支持措施，而非將有限公共資源平均分配、鎖定於長期無法即時使用的帳戶。

張景森強調，他支持透過制度協助下一代累積資產，但前提是必須回到「誘導儲蓄、放大私人投入」的原始邏輯，而非以帳戶之名行補貼之實。他並呼籲，相關政策不應混淆少子化議題，避免以更換名目發放補助，卻未真正回應結構性問題。

張景森最後表示，若政府要回應相關主張，應提出更具實質內容的資產形成政策，而非照單全收這類「畫虎類犬」的設計。

照片來源：CNEWS匯流新聞網

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

中午來開匯／憶2019立委選戰讓蔣萬安喊「搶救」 吳怡農嗆：現在競爭根本還沒開始

中午來開匯／北捷案通報時間空窗1小時 吳怡農籲成立常態性北部聯合指揮中心

【文章轉載請註明出處】