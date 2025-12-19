批藍綠彈劾總統打假球 綠：反獨裁卻不敢反習近平、普丁

民進黨發言人李坤城痛批，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」。（曾薏蘋攝）

國民黨與民眾黨團今（19）日召開記者會高喊反獨裁，宣布提案「彈劾總統」，民進黨發言人李坤城痛批，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」。口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平、普丁噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。

對於藍白宣布彈劾總統，李坤城指出，依據《立法院職權行使法》，彈劾案通過後須向「司法院大法官」提出。然而，藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，如今大法官無法開會，是要向誰彈劾？李坤城質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

李坤城更直言，傅崐萁、黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻無視習近平無限延任、普丁發動戰爭的事實，國民黨黨主席鄭麗文甚至稱普丁不是獨裁者。連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制。

李坤城強調，藍白提了眾多違憲法案，就要有勇氣面對行政部門不副署。李坤城也重申，行政院標準非常明確，面對摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的違憲法案，行政院會堅定立場不副署，合憲合法的福國利民法案，行政院則會依法行政。

李坤城也敬告藍白，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。

