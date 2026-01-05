批藍緩議黨產條例是偷天換日 綠黨團喊話白營：勿忘收回黨產主張

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱5日表示，國民黨稱暫緩黨產條例的送審處理，可能是要找一個偷天換日的方式來掩人耳目，因為這涉及到400億元的不義之財，喊話民眾黨勿忘過去「國家收回黨產主張」。(圖擷取自民進黨團臉書)

攸關回復救國團財產的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案已過協商冷凍期，不過國民黨立法院黨團2日表示暫不處理，引起外界熱議；民進黨團幹事長鍾佳濱5日表示，國民黨稱暫緩黨產條例的送審處理，可能是要找一個偷天換日的方式來掩人耳目，因為這涉及到400億元的不義之財，喊話民眾黨勿忘過去「國家收回黨產主張」。

鍾佳濱表示，這兩年來在立法院似乎只要藍白連手所向無敵，可以棄社會大眾的要求於不顧，國民黨之所以暫緩《黨產條例》，表面上好像是跟民眾黨沒有取得共識，但事實上民眾黨非常投機，他們經常用退席、不參與投票表決的方式，來掩飾自己過去的兩套標準。

廣告 廣告

他指出，過去民眾黨強調要公平正義、要追討黨產，結果現在不敢明確地護航國民黨要恢復黨產的訴求，因此還在扭捏作態，因此國民黨不只是要考慮到民眾黨是否能配合，還要考慮到整個社會的觀感。

鍾佳濱說，國民黨上周暫緩《黨產條例》送審處理，可能也是要找一個偷天換日的方式以掩人耳目，想要把他們的黨產再要回來，因為這涉及到的是400億元的不義之財，所以他們用許多說法、話術想解套，比如這些組織是在做公益，但很抱歉「做公益的是人不是組織，侵害國產的是組織不是人」，所以還是請國民黨不要再掩護附隨組織，不能夠得到社會的信賴跟認可，任何的拖延戰術或是偽裝都是往然的。

綠委范雲也說，要特別提醒民眾黨創黨主席柯文哲，這個不當黨產的得利是現在進行式，因為柯文哲擔任台北市長時，當時台北市的劍潭救國團的活動中心已經主動說要捐給台北市政府，只是柯文哲答應讓再延幾年，結果沒想到柯文哲下台後換蔣萬安主政後，現在卻繼續拖延，看起來就是希望等《黨產條例》通過。

他強調，柯文哲擔任台北市長時答應讓救國團回歸國家，至少是在台北市範圍內的劍潭活動中心，而黃國昌過去擔任國會議員時，也是支持不當黨產回歸國家，所以這兩位前主席以及現任代理主席，請千萬要記得過去的承諾，救國團不是普通的公益團體，請讓救國團回歸跟所有的公益團體一樣正常，不要擁有這個過去的不當國產跟不當黨產。

【看原文連結】