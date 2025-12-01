批藍「公投綁大選」隨時在投票 徐國勇：綠是否提公投審慎考慮中

徐國勇（左三）說，國民黨「公投綁大選」隨時都在投票，這樣對台灣社會有益嗎？ 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 立法院日前修正《公民投票法》，主管機關應於公民投票案公告成立後3個月起至6個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。此外，民團正在連署廢止《憲法訴訟法》部分條文，傳出明日將與民進黨會面商談。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日表示，不排除讓民眾了解，該案公投可能無法綁大選。他批，國民黨的「公投綁大選」是隨時能公投、隨時都在投票，這樣對台灣社會有益嗎？

民進黨中國部今上午召開「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，包括徐國勇、中國部主任吳峻鋕、發言人吳崢、國策研究院顧問董立文、《爸媽叫我不要談政治》共同主持人馮艾立與會。

徐國勇在會後受訪表示，大家經歷過一次「公投綁大選」的亂象，在台北市前市長柯文哲第二任市長選舉時，綁到人民不知道怎麼投票，造成一邊開票、一邊投票，會不會影響投票意向？他說，民進黨認為「公投綁大選」不適當，但國民黨一定會綁，且造成大法官實質無法運作，讓憲政體制遭受極大危機；民進黨是否參與「公投綁大選」並提出公投題目，正在審慎考慮中。

徐國勇指出，民團提出《憲訴法》公投，若現在成案的話，按法綁不到大選。他說，大家看到「公投綁大選」的荒謬，當時民團提出公投，是要在大選一起投，但國民黨又改「公投綁大選」的時程，如果通過無從綁大選，問題在這裡。

徐國勇表示，民進黨不排除明天與民團對談，因為如果大家有共同目標可以努力，不排除讓民眾了解，該案公投可能無法綁大選。

徐國勇批評修正後的《公投法》，只要每次有人提出公投，台灣隨時都在投票，也許大選過了，又有人提出公投，成立後三個月馬上又要投票，請問台灣一年要投幾次票？他說，當時每兩年投一次，就是為了避免太多投票造成憲政、社會秩序亂象，但國民黨「公投綁大選」是隨時能公投、隨時都在投票，這樣對台灣社會有益嗎？

人民作主志工團提出《憲訴法》公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制，連署期限自七月底至明年一月底；「公職人員選罷法」公投共三案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本、廢止罷免連署需附身分證影本、偽造假冒個資連署刑責，連署期限自九月底至明年三月底，連署門檻皆為29萬3228人。

