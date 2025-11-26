批藍「誘導人喊統一」 國民黨中常委何鷹鷺穿著綠衣宣布退黨

批藍「誘導人喊統一」 何鷹鷺穿著綠衣宣布退黨（圖／TVBS）

國民黨中常委何鷹鷺26日身著綠色上衣出席中常會後宣布退黨。何鷹鷺先前因拍片推崇中共而遭黨紀處分，經申訴後暫緩。她在會上痛批國民黨玩文字遊戲，誘導黨員談統一，認為是同時欺騙大陸人和台灣人。會議現場氣氛緊張，何鷹鷺與考紀會主委張雅屏之間互動冷淡，與黨主席鄭麗文的問候也顯得尷尬。

何鷹鷺在中常會後接受媒體採訪時，對國民黨的立場提出嚴厲質疑。她表示雖然支持和平統一，但認為國民黨領導人必須明確表態。何鷹鷺質問鄭麗文所說的「我們都是中國人」究竟是指中華民國的中國人還是中華人民共和國的中國人，要求一定要講清楚。她批評民進黨敢於表明立場，不支持統一且支持台獨，但國民黨卻不敢闡明自己的觀點。

何鷹鷺進一步將矛頭指向國民黨副主席蕭旭岑，質疑他赴大陸時是否有闡明觀點。她認為只說「台灣地區」而不清楚表明是「中華人民共和國台灣地區」還是「中華民國台灣地區」，就是含糊不清，玩的是文字遊戲。何鷹鷺警告這樣下去是在玩火。

籲鄭麗文說清 何鷹鷺:是ROC或PRC的中國人（圖／TVBS）

何鷹鷺原本因違反黨員應忠於黨的主義、黨章、政綱、政策及決議而被考紀會停止黨職，但她不服申訴後該案已送回重審，目前仍具備中常委身分。然而在這次會議結束前，她憤而宣布：「我不幹了，我退黨了，我宣布退黨，這個國民黨，我不想玩了，反正一句話，老娘不玩最大。」

