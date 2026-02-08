批蘇巧慧假牙補助5萬政見 黃國昌：不負責任大撒幣

黃國昌。資料照



民眾黨新北市長參選人黃國昌昨至新莊宏泰市場拜年，一名豬肉攤老闆見直接問黃國昌稱民進黨新北市長參選人蘇巧慧提出65歲以上長者假牙補助最高5萬元，「你要補助多少？」黃國昌今（2/8）說，他相信一個負責任的市府，把所有的資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃的情況之下提出大撒幣的政策，否則非常多的社福資源會相互排擠。

黃國昌今天到淡水掃街受訪表示，有關於給長者假牙每個人補助5萬塊的政見，其實這個政見如同我昨天在市場上雖然知道那位攤商大哥是蘇巧慧的支持者，但是他還是非常願意敞開心胸，跟他好好的溝通，因為昨天他其實在那邊就說了，這個政策一點都不新。2018年的時候蘇貞昌提過，2022年的時候林佳龍也提過。

黃國昌認為，目前新北市的長者，65歲以上的銀髮族，現在已經突破了90萬人ㄝ以50%需要假牙的協助，45萬人、一個人5萬塊，一年是220億的預算，他相信一個負責任的市府，在進行任何的福利政策以前，必須要非常理性，把所有的資源用在刀口上，而不是在沒有財政規劃的情況之下，提出不負責任、大撒幣的政策，否則的話，非常多的社福資源會相互的排擠，不僅僅是銀髮族福祉的提升，對於整體社福的政策，都會造成非常不利的影響。

黃國昌說，昨天最重要的事情，還是台灣其實在面對不同黨派、不同意見的人的時候，其實大家是可以理性好好的對話，把新北市目前的歲入跟歲出，所有的數字攤出來看，其實就可以知道，哪些福利政策是可行的、哪些福利政策啊是毫不負責任的。

黃國昌指出，非常期待能夠有一個公開的機會，跟民進黨所派出來的蘇巧慧也好，或者是國民黨接下來所要提名的市長候選人也好，大家針對有關於新北市的財政，以及這些錢到底要怎麼花，才是對於市民朋友有最大的幫助，大家非常理性的公開討論。

他說，這也是為什麼，在立法院的時候，前兩個會期就不斷地積極推動《財政收支劃分法》的修正，因為如果沒有給地方政府合理的財源，地方政府有很多要做的事情啊，根本就沒有辦法做，對於新北市的市政，大家能夠就事論事，讓數字說話，理性的來加以討論，這才是一個健康的選舉活動。

黃國昌表示，對於福利政策規劃，民眾黨在邁向2026年選舉的時候，針對九大面向，其實就提出了民眾黨邁向2029年的「九箭」，針對不管是幼托、銀髮族的照顧、教育政策、交通政策，其實提出了都非常完整的規劃，那針對於有關於銀髮族啊的部分，在政見裡面也清楚地提出來了，65歲以上的長者健保費，由市府來加以補助，這樣子的一個政策，它可以涵蓋的，嘉惠的銀髮族的層面，以及符合他們實際需求，他們認為在邁向超高齡社會的時候，政府所應該要承擔的責任。

此外，國民黨台北市副市長李四川之前被問及，可能會傳出農曆年前就要來請辭，李回應等到輝達案結束後再說，民眾黨與國民黨共同推出人選，具體時間為何？黃國昌說，國民黨的黨內民主程序，他一向都尊重，相信李四川也有自己的步調，因為有的時候媒體的朋友可能是因為關心，所以寫了一些報導，好像幫李四川在決定什麼時候要離開台北市府，李四川也出來駁斥了，有的時候可能過度的臆測，對於整件事情並沒有什麼太大的幫助，他的原則還是一樣，尊重李四川的規劃，也尊重國民黨黨內民主的程序。

黃國昌強調，對民眾黨來講，現在最重要的事情是說，在等待跟國民黨進行第一個階段，共同整合政見、願景，必須要針對共同的政見跟願景有一個基本的共識，然後才會進入第二階段，有關於政黨合作的協議，最後才會來決定一個最好的方法，推出最強的候選人。

