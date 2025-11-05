批處理非洲豬瘟0分！徐國勇：盧秀燕還我豬

▲徐國勇今日向市長盧秀燕喊話說，「盧秀燕還我豬，好不好？」（圖／擷取自午青YT）

[NOWnews今日新聞] 台中梧棲1處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，市府後續處置引起外界關注。對此，民進黨秘書長徐國勇今（5）日向市長盧秀燕喊話說，「盧秀燕還我豬，好不好？」他批評，台中市政府這次處理豬瘟連59分都沒有，「我不客氣地講就是0分」。

「盧秀燕還我豬，好不好？你把我的豬還給我！好不好？」徐國勇上午在民進黨直播節目《午青LIVE》表示，他之前去彰化吃爌肉飯，現在都是吃冷凍的了，因為沒有溫體豬，冷凍的都不好吃。

徐國勇指出，台中市政府干預國軍清消採檢、行政怠惰6天沒有檢測，且找沒有執照的獸醫師，損害全國人民吃豬肉、養豬農的權利。他說，盧若怠忽職守，就不是政治問題，而是刑法問題，關乎全民權益，「不只民進黨沒得吃，國民黨也沒得吃，民眾黨也沒得吃，任何政黨都沒得吃」。

徐國勇批評，盧秀燕到底說了多少次謊話？台中市政府這次處理豬瘟連59分都沒有，「我不客氣地講就是0分」。

另外，針對民眾黨主席黃國昌拋出停砍年金改革一事，徐國勇批評，黃國昌跑去跟國民黨站在一起，還有誠信嗎？他批評，誠實信用對黃國昌來而言，像「放空氣一樣」，希望大家跟民進黨繼續支持年金改革。

