批行人安全破功！綠營指基隆交安數據惡化

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民進黨市黨部執行長休楊睿批，行人死亡率創五年新高。（記者張上耕攝）

記者張上耕／基隆報導

民進黨基隆市黨部九日上午召開記者會，公布基隆市去年交通事故相關數據。執行長余睿柏批，謝國樑市府多次宣稱，基隆市「行人最安全的城市」，但最新數字顯示，基隆市Ａ１交通事故死亡人數，創近五年新高，行人死亡人數更較前一年增加百分之百，行人死亡率較前一年增幅約百分之二百五十九，市府所謂「行人安全」完全只是自我感覺良好，自我催眠。

基市府副發言人鍾明表示，針對外界關心基隆市交通安全議題，市府發出回應，個案的發生著實令人遺憾，但基隆整體交通事故及行人事故件數，大幅下降到全台最低是不爭的事實，市府將持續精進交通安全工作，守護市民用路安全。

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余睿柏指出，基隆市去年Ａ１交通事故，死亡人數達十九人，創近五年新高，Ａ３件數也達三十四件，同樣是近五年最高。這是城市交通治理出現系統性警訊。市府該做的是提出一套有作用、可追蹤、可檢驗的交通安全治理計畫，但謝國樑市府執政已經超過三年，交通死亡數字卻持續惡化，市府根本沒有把交通安全放在施政重點。

余睿柏說，尤其市府過去不斷包裝行人安全政績，但去年基隆市行人死亡人數為六人，較前年的三人增加百分之百，等於一年內翻倍，行人死亡率約為前一年的三點六倍，結果清楚顯示基隆行人安全，不但沒有進步，反而明顯退步。

余睿柏指出，基隆市去年酒駕死亡人數為三人，不只較去年明顯回升，也並列近五年第二高。酒駕防制不能只靠中央修法，也不能只在事故後短期加強取締。地方政府應該建立持續性的酒駕防制網絡，而不是放任危險繼續發生。

余睿柏強調，交通安全需要中央法規、警政執法與地方工程配合，謝國樑市府應該立即提出具體改善的方式。