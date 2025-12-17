批行政院不副署財劃法 蔣萬安：古今中外沒聽過在野獨裁

台北市長蔣萬安今（17）日出席北士科輝達進駐說明會，砲轟行政院不副署財劃法造成市政嚴重衝擊。他強調，此舉不僅違憲，更影響捷運、輕軌等重大建設，連帶耽誤北士科發展及國際對台灣AI產業的信心。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安指出，財劃法卡關對台北市財務造成嚴重衝擊，包括捷運建設、校舍改建、市場改建等都受影響，尤其是未來銜接北士科的輕軌及捷運系統。他痛批，這不只耽誤台北市政推動，更耽誤國際對台灣AI產業發展的期待，「行政院這樣做，在憲政上、地方財務上都造成嚴重問題。」

總統賴清德、行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

針對賴總統稱「在野獨裁」、卓院長稱「忍無可忍」，蔣萬安反擊，「『忍無可忍』四個字我常聽到民眾對民進黨政府說過，但『在野獨裁』這四個字，古今中外沒有人聽過。」他強調，目前全力拼市政、拼建設、拼經濟、拼AI產業發展，沒有想選舉的事。

蔣萬安也說明北士科交通規劃，已擬定短中長期方案，包括接駁公車專用道、輕軌，以及捷運十字路廊，南北向及東西向都會建置，以因應輝達進駐後的交通需求。

