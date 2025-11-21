批行政院版《財劃法》誤導國人 黃國昌：會退回「要求依法審議」

對於行政院昨（20）提出《財政收支劃分法（財劃法）》修正草案，行政院長卓榮泰也喊話立法院盼儘速審議，民眾黨團總召黃國昌表示，去年行政院該做的事情不做，立法院已經三讀通過修法，這一頁翻過去了，火車早就開走了，怎麼可能因為卓榮泰內閣的怠惰而停滯？黃國昌表示，行政院院版送來立法院時，民眾黨團會退回並要求行政院依法編列預算。

民眾黨團今日召開記者會，黃國昌表示，去年卓榮泰說現在的版本就是最好的版本，立法院三催四請、一再等待，卓榮泰就是不願提出院版財劃法，不斷重複現在的版本就是最好的版本，該等的時間、該給的機會都給了，國家的前進不能配合民進黨的怠惰而停下腳步。

黃國昌說，立法院已經三讀修正通過財劃法後，行政院好像突然醒了，對於民進黨政府的失能、失靈、失覺感到不可思議「還透過記者會講了一堆錯誤的觀念跟謊言」，黃國昌解釋，院版財劃法釋出1.2兆，乍看之下院版給地方財源補助比較多，修法後行政院片面刪除計畫行補助款。黃國昌指出，本來立法院修法是增加統籌款的稅額，但行政院實際上把補助款挖掉2646億，然後才說院版比新版補助要多。

黃國昌批評，一個執政黨墮落到這程度，說謊欺騙社會，讓人歎為觀止，新版財劃法依照立法院三讀通過的，統籌分配款增加，當初再修的時候從來沒有授權行政院可以把應該給地方的補助款拔掉，如果沒有經過行政院違法刪除苛扣的話，新版財劃法是1兆4329億，絕對不會比院版少。

黃國昌指出，院版財劃法不僅苛扣統籌分配款，從8874億將低為8213億，一般性補助款也從2501億降低為1421億，計畫行補助款從2954億降低到2368億，每一個項目，院版的財劃法都比新版的少，質疑「何來院版給的補助比新版多？」

黃國昌重申，民眾黨團的態度很清楚，譴責行政院去（2024）年「該做的事情不做」，立法院已經三讀通過修法，這一頁翻過去了，火車早就開走了、國家早就往前進，怎麼可能因為卓榮泰內閣的怠惰而停滯？「掰掰，火車早就開走了」，黃國昌表示，行政院院版送來立法院時，會退回並要求行政院依法編列預算。

有關於院版的財劃法，蘇清泉今受訪時有表態說會支持，另外柯志恩、陳玉珍也對政院的財劃法是有一些肯定。對此，黃國昌表示，國民黨個別的委員站在他們個別的選區所發出的聲音，他們都尊重，但是從民眾黨團的立場來講的話，他們已經說得非常非常的清楚了，國民黨個別的委員的意見，他認為反應的管道應該是國民黨團吧，那國民黨團會抱持什麼樣子的看法，到目前為止他們還沒有聽到相關的訊息。

