批行政院言行反覆 民眾黨團促儘速完成中選會人事

中選會委員人事延宕引發爭議，台灣民眾黨立法院黨團今指出，中選會六名委員任期已於11月3日屆滿，目前僅剩四名委員在任，依法已無法召開會議處理重大事項。依《中選會組織法》規定，行政院長應於委員任期屆滿前三個月完成提名並送立法院審議，但相關作業至今仍未完成。

民眾黨團指出，行政院長卓榮泰於11月4日赴立法院備詢時，曾就人事未如期完成公開致歉，並承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，然而相關承諾至今未兌現。民眾黨團質疑，行政院對中選會人事處理前後反覆，已影響重要憲政機關正常運作。

民眾黨團表示，行政院於十月底曾私下接觸黨團總召黃國昌，探詢是否推薦人選，後續才正式行文邀請各黨團舉薦。民眾黨團亦依程序以公開徵選方式推薦人選，盼確保制度與專業獲得尊重。

不過，民眾黨團指出，行政院於NCC人事案遭否決後，相關發言將不同性質的人事案混為一談，並對外釋出強硬說法，無助於問題解決。對於行政院近日再以非公開方式協調中選會人事，民眾黨團表明無法認同，並婉拒相關拜會安排。

民眾黨團最後呼籲行政院，應儘速依法律程序，以公開透明方式提出具專業性、超越黨派的中選會委員人選，避免人事持續延宕，影響國家治理與公共利益。

