批裴洛西惡毒女人！ 川普：她退休對國家是好事

現年85歲的美國前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）宣布，這屆眾議員任期2027年初結束後，將不再競選連任，結束38年的國會生涯。對此，美國總統川普（Donald Trump）表示，「我認為她是個惡毒的女人，我很高興她退休了，我認為她退休對國家來說是件好事，她對國家來說是巨大的累贅。」

多次正面交鋒 裴洛西曾當眾撕毀川普講稿

裴洛西是美國史上首位女性眾院議長，2020年川普第一任期赴國會發表國情咨文演說，裴洛西當眾撕毀川普的講稿，留下歷史畫面。

裴洛西當眾在國情咨文演說中撕毀川普講稿。圖／美聯社、路透社、CNN（資料畫面）

隔年1月國會暴動，川普支持者闖入國會並破壞裴洛西的辦公室，震撼全美，也使兩人之間的敵意達到巔峰。

不甩中國警告 裴洛西曾親自訪台會見蔡英文

對裴洛西台灣民眾也不陌生，2022年8月2號，她以美國眾院議長身分訪問台灣，會見時任總統蔡英文，中國隨後進行圍台軍演，引發國際高度關注。

裴洛西2022年訪台會見時任總統蔡英文。圖／美聯社、路透社、CNN

裴洛西的政治生涯橫跨7任總統，是美國現代史上最有影響力的政治人物之一。

