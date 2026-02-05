批設「台灣代表處」是重大失誤！正恢復對中關係 立陶宛總理：就像衝到火車前方

立陶宛44歲總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）4日發表言論，形容當初立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是「跳到火車前面，結果吃了虧」。（翻攝自X）

立陶宛44歲總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）4日發表言論，形容當初立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是「跳到火車前面，結果吃了虧」，是一項重大戰略失誤；同時強調歐洲採取統一立場才是處理對中關係的最佳策略。

根據《波海時報》（The Baltic Times）報導，魯吉尼涅接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時，發表「立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是一項重大戰略失誤」言論，指此舉未與歐盟或美國事先協調，最終導致與中國關係急遽惡化，更形容「立陶宛真的是跳到火車前方，結果輸了。」

魯吉尼涅進一步表示，其他歐洲國家同樣設有台灣辦事處，但前提是在充分協調後，才以「台北代表處」名義設立，因此得以與北京維持正常工作關係，「這或許是立陶宛的巨大錯誤，認為只要我們自己先做了，全世界就會突然加以讚賞。我們嘗試了，設立了台灣代表處，但世界並沒有讚賞，沒有任何人讚賞。」

立陶宛總理公開砲轟前朝

魯吉尼涅直言，立陶宛的對中政策，應建立在一致的歐洲立場與國家利益之上，「如果對國家沒有好處，為何要獨自脫離整個歐盟，走上一條死路？」目前魯吉尼涅的新內閣如今計畫包括致力恢復對中關係，達到與其他歐盟成員國相同的程度，並試圖朝向不再敵對、能夠進行實質性工作的方向努力，也強調任何關係正常化的嘗試，都必須與歐盟及美國協調。

不過立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）先前卻表示，與中國恢復關係需要「雙方意願」，同時警告與北京維持過度密切的合作關係帶來風險。值得關注的是，瑙塞達3日專訪上，更將中國的角色比擬為白俄羅斯，指控北京助長俄羅斯在烏克蘭的行動，並稱過度依賴中國已對歐洲造成問題。

事實上，台灣在2021年11月18日在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，並非「台北代表處」，取得外交重大突破，不過如今恐怕生變。另外南非外交部（DIRCO）去年（2025）底也公開要求，我國駐地代表處必須遷離普利托利亞（Pretoria），甚至單方面宣告降級改名。

