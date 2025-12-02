批評大罷免操盤惹議 吳怡農反省「加強與社會溝通」：罷團是無名英雄

吳怡農反思自己脫口說「如果那些黨內操盤手這麼會選，大罷免就不會有這樣的結果」一語。翻攝自臉書



民進黨吳怡農表態參選台北市長，近日卻因專訪中提及「如果那些黨內操盤手這麼會選，大罷免就不會有這樣的結果」一語，引發綠營基層與罷免運動志工不滿。他今（12/2）日在臉書發文鄭重道歉，強調從未批評罷免志工，並還原爭議言論的背景，表示自己的用詞造成誤解，「讓我所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省。」

吳怡農表示，首先他想鄭重表示「罷免運動團體在今年是我心中的無名英雄，讓我敬重又感動」，過去幾天他持續反省，認為溝通方式有需要改進之處，因為他清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，「你們是最可貴的民主夥伴」。他回憶，大罷免期間，無論在活動、受訪或路口宣講，他都會盡可能親口向志工表達感謝，7月時更拍攝紀錄影片向志工致意。

對於爭議話題的來龍去脈，吳怡農還原，是因媒體詢問「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了」，他才以罷免送件衝刺到最後一刻為例，強調選戰判斷不應提前放棄，「就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性」。

他澄清，自己從未批評罷免志工，批評的對象是過去「只憑直覺、不看數據」的所謂選戰專家，無論是當初對罷免投票的預測，還是現在唱衰他在台北市的選情，都是憑感覺的說法、與現況存在落差。

吳怡農指出，雖然台北市被視為偏藍，但歷次選舉顯示，許多選民「看人不看黨」；蔡英文曾兩度在台北市勝選，代表市民對理性論述有所期待。因此，他認為艱困選區更應參考客觀數據，才能推出最具競爭力的候選人。

吳怡農並說，他當時接受專訪的回答很長，而他真正想傳達的是，「我們都不想再經歷失望的開票過程了」。他引用國片《大濛》中一句台詞：「我們什麼都沒有，只有勇敢。」表示自己深刻感受到跨世代共同的使命，那就是讓台灣民主持續向前。

他也提到，目前民進黨在台北市尚無其他人表態參選，他會持續爭取更多支持、加強與社會溝通，並在近期陸續提出台北市政見與承諾，「也會讓大家多多在社群、電視、街邊巷口看到我」。他強調，未來會更加傾聽和調整，「希望我們繼續在同一條路上，一起努力」。

