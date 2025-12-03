批評大罷免操盤手挨轟！吳怡農：我們都不想經歷失望的開票過程了

壯闊台灣協會理事長吳怡農。（資料照片） 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 壯闊台灣理事長吳怡農表態爭取民進黨提名參選台北市長，日前回應黨內對他「佛系打法」的批評時反嗆：「如果這些操盤手真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引爆綠營黨內不滿。對此，吳怡農2日發文表示，對於自己用詞跟溝通方式造成誤解與傷害，使他深刻警惕與反省。但越艱困選區提名越應參考客觀數據，大家都不想經歷失望的開票過程了。

吳怡農稍早在臉書發文寫道，這幾天是自我反省的時間。他的用詞跟溝通方式，造成了誤解與傷害。這些意見，他會繼續傾聽、重視、改進，不會再辜負各位的期待。首先他想鄭重的表達，罷免運動團體在今年是他心中的無名英雄，讓他敬重又感動。最近，讓他所敬佩的這群人感受到傷害，使我深刻警惕與反省。

廣告 廣告

吳怡農指出，大罷免期間，他都會盡可能親口對志工表達即便遭遇攻擊和挫折，卻仍然全力付出的公民志工朋友們，你們是最可貴的民主夥伴。他很清楚知道，罷團群眾是這場運動的核心，所以在7月時也發了一支影片，採訪記錄志工的心聲，也寫下感謝，從未想過去質疑、批評為這場運動心力交瘁的人們。

吳怡農續指，台灣的民主，需要很多人在不同位置彼此接力。當他在壯闊台灣鞏固社會韌性，想起罷團的辛苦，都時刻在提醒著他，護民主、讓政治更好，讓公民無需再淋雨舉牌戰鬥。當時媒體問他「你爭取提名，但很多黨內人士說你贏不了」，事實上，就算到投票前，都不能放棄有翻盤的可能性，就像罷團送件衝刺到最後一刻的精神。

吳怡農聲稱，他從來沒有批評大罷免運動的志工，他一向談的是，過去專家分析只靠直覺，缺乏對數據和對社會氛圍的客觀分析。無論是說他的政治穩輸、或是當初對罷免投票的預期，都是憑感覺的說法，與現實的狀況有落差。雖然台北市偏藍，但各場選舉數據顯示，有很多選民看人不看黨。

吳怡農提到，曾經投給台北市長蔣萬安的人，也曾經投給前蔡英文總統，蔡英文在台北市能贏兩次，代表市民對於理性論述有所期待。也因此，對選戰的輸贏評估判斷不能再像過去一樣憑感覺地唱衰或看好，越艱困的選區，就像他的家鄉台北市，提名越應參考客觀數據，才可能推出最有競爭力的候選人。

吳怡農指稱，當時回應媒體的話很長，但他最想說的一句其實是：「我們都不想再經歷失望的開票過程了。」國片《大濛》裡，有志的青年說：「我們什麼都沒有，只有勇敢。」自己深深感受到與他跨時代的同心，同心期盼的是帶給台灣民主希望與滋潤。

吳怡農強調：「台北市這個艱困選區，還沒有其他人表態參選。我希望大家繼續給我建議和指教。我會持續爭取更多的支持。更努力聆聽社會的聲音。同時，改善和大眾溝通的方式。對於台北市的各項政見跟承諾，我接下來會好好說，也讓大家多多在社群、電視、街邊巷口看到我。這段時間誠心感謝各界的意見。希望我們繼續在同一條路上，一起努力」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

陳水扁預言2026大選藍綠翻轉! 蔡正元認同「國民黨破口是鄭麗文」

聯準會下週降息預期升高！美股道瓊漲185點、台積電ADR漲1.53％