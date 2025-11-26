批評大罷免遭圍剿 吳怡農：劃錯重點、非找罪犯

記者王郁蓁、周威志／台北報導

表達有意代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農，今（26）日召開記者會公布民調，表示自己在非藍白支持者當中，目前名列第二，僅僅落後立委王世堅，這也是他有底氣突破綠營基本盤，希望能爭取更多市民支持，但日前吳怡農節目上批評大罷免發言引起泛綠陣營不滿，對此他也表示希望大家不要玩文字遊戲。

有意代表民進黨參選台北市長的吳怡農（圖）26日召開記者會公布民調。

爭取綠營台北市長提名的吳怡農，儘管被外界認為戰力難以和蔣萬安匹敵，但這回吳怡農主動出擊秀民調。

在可能人選，包括王世堅、沈伯洋、鄭麗君、林右昌在內，自己是第二名，只輸給王世堅8.9個百分點，在綠營支持者中則有20.3％力挺。

壯闊台灣創辦人吳怡農：「看到這33%跟11%跟8%，這個最後一行數據，他併入國民黨支持者以及民眾黨支持者的支持度，我們要解決的問題、回答的問題是，藍白歸隊之後，誰最有機會擴大社會支持？」

吳怡農秀出民調，聲稱自己排名第二、只輸王世堅。

民進黨立委王世堅：「我們黨也不是根據民調去做提名的唯一參考，不是這樣。」

雖然吳怡農聲稱，自己在綠營基層有爆發力，但日前針對大罷免失敗，炮口對準自家人，質疑操盤手不利，卻引發支持者怒火，不只罷團成員網路開嗆，更有泛綠粉專砲轟「吳怡農何德何能？充其量是長得比較帥、資歷比較好的連勝文」。

壯闊台灣創辦人吳怡農：「我之前發言的脈絡，從來不是檢討公民團體努力，明確的在批評的是，名嘴以及所謂專家們他們預測跟實際狀況差太多，完全劃錯我的重點。」

吳怡農近期針對大罷免的言論，引起綠營支持者不滿。

儘管吳怡農澄清沒有砲打黨中央，但名嘴王瑞德還是依舊發文砲轟，只要吳怡農參戰絕對不會挺。

壯闊台灣創辦人吳怡農：「我覺得將心比心，一個人如果專業判斷受到批評，第一反應難免會是不滿意，難免會生氣。」

吳怡農一番話不只惹怒支持者，就連自家人也沒相挺，恐怕也會影響接下來爭取出線。

