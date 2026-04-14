批評教宗摃梵蒂岡、上傳耶穌形象照引爭議 川普拒道歉

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美國總統川普（Donald Trump）13日表示，拒絕就先前批評天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）一事道歉，雙方因伊朗戰事立場分歧而引發的隔空交鋒持續升溫，也使美國與梵蒂岡之間的緊張關係進一步加劇。

教宗良十四世（左）與川普（右）因伊朗戰爭引發衝突。（圖／路透）

川普當天在白宮臨時召開的媒體問答中，針對外界要求他為批評教宗及一則引發爭議的社群貼文致歉時明確表示拒絕。他強調，教宗公開反對美國在伊朗戰事中的立場，因此自己只是作出回應。

川普表示：「他對我在伊朗問題上的作法非常反對，但我們不能讓伊朗擁有核武。」他並進一步批評教宗「在治安與其他議題上都過於軟弱」，因此「沒有理由道歉」。

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這場爭議源於川普稍早在社群平台上的發文。除了直接抨擊教宗良十四世「過於自由派」，並指責其迎合激進左派外，川普還曾發布一張將自己描繪成近似耶穌形象的圖片，隨後雖已刪除，仍在美國宗教界引發廣泛批評。

面對外界質疑，川普試圖淡化爭議，稱自己原本認為該圖片呈現的是「醫生形象」，並非外界所解讀的宗教象徵。他表示，自己以為畫面中的形象類似紅十字會醫療人員，並指責媒體刻意誇大。

對此，身為首位美籍教宗的良十四世則重申，梵蒂岡對和平與和解的呼籲，是基於福音精神，而非針對任何特定政治人物。

教宗在前往非洲訪問的專機上向隨行記者表示，他不畏懼川普政府，並將持續就伊朗戰事發聲，呼籲各方停止衝突、回到對話與外交途徑。

在此之前，教宗良十四世已公開批評川普對伊朗採取強硬軍事威脅的言論，直言相關發言「完全不可接受」，並呼籲國際社會共同推動和平。

分析指出，這場美國總統與教宗之間罕見的公開衝突，不僅凸顯華府與教廷在中東政策上的重大分歧，也可能對美國國內天主教選民帶來政治影響。

美聯社報導指出，儘管多數美國天主教選民在2024年總統大選中支持川普，但此次對首位美籍教宗的公開批評，已在美國天主教界引發明顯不滿，部分保守派主教也對川普言論表示憂慮。

外界普遍關注，隨著伊朗戰事持續延燒，美國與梵蒂岡之間的外交與道德論戰恐將進一步升級。

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