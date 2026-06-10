批評民進黨被嫌「怪怪的」 張景森：若變一言堂就是衰敗「不再值得支持」

行政院前政務委員張景森常評論時政。翻攝張景森粉專「543評論/張景森」



前政務委員張景森點評時事不分藍綠，今天（6/10）在臉書指出，有朋友被問到「張景森怪怪的，為什麼最近老是批評民進黨？」他直言，為什麼批評民進黨就是「怪怪的」？從創黨以來民進黨內部就是辯論不斷，哪天變成一言堂、缺乏討論溝通，就是開始衰敗的時候，那時候民進黨也就不值得支持了。

張景森表示，昨天去親綠電台受訪，主持人的父親是一位台中的民主前輩，她說，最近有一個朋友偷偷問她：「這個張景森怪怪的，為什麼最近老是批評民進黨？」結果她回：「為什麼批評民進黨就是怪怪的？你才怪怪的！」

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張景森直言，為什麼批評民進黨就是怪怪的，「這真是怪怪的論調」，第一、他從年輕時代就加入民進黨，不管是在任何團體，有意見總是大大方方表達出來，從來沒有採取過隱晦的表達方式。

張景森提到，從政期間，受到職務和團隊的限制，公開場合只能為黨政策辯護，但是在內部場合，從沒在討論或是會議中改過直言表達的方式，這是認識他的人都知道的事情，大部分的長官或者同事其實喜歡這種坦率表達意見的個性。當然不爽的人也是有的。

張景森指出，第二、自己現在是退休的人，更沒有什麼職務限制或者團隊運作的顧慮，有意見明白表達，就是個人的風格。他鼓勵大家討論公共事務也是這樣子直接清爽。而且，因為是公共政策，應該問的是什麼意見對台灣比較好，不應該受限於黨派原有立場。

張景森強調，只要對台灣好，民進黨就算有原來的立場，相信也會調整改變。現在各黨的支持者，最需要做的不是變成各黨的啦啦隊或者免費網軍，每天在那邊互相殺伐。而是提供理性的建言，讓各黨的從政者多聽聽人民的聲音，調整各自僵化的立場，化解台灣現在的政治困境。

張景森表示，第三、至於表達意見的動機，純粹就只是想貢獻個人意見而已。他會講話，當然是因為有參考價值，希望台灣希望黨更好。對他的PO文不同意，「可能是因為你比較厲害，如果您上來討論，我會更歡迎」。但請不用猜測他的動機，更不要謾罵，謾罵對他的情緒沒有任何影響。

張景森指出，貢獻長期的公職經驗和經過思考的專業意見是他愛台灣的方式。碎碎念其實是一種愛的方式，哪一天他不碎碎念了，應該表示不關心了，也不愛了。

張景森續指，雖然自己只是碎碎念，可襲台灣媒體引述報導他的文章時，為了煽情吸睛，通常會擅自幫他塗滿情緒的標題，例如「「張景森怒轟ooxx⋯」、「張景森怒批ooxx⋯」等等，好像他是張牙咧嘴、破口大罵在攻擊誰。「這不是我的風格，這是網路時代被媒體加工的結果，認識我的人都知道，我是一個平和開心的人，講話也是。」

張景森說，除此之外，他只對公共政策有興趣，看文章就知道，他一向論情論裡，有理有據。只講政策的是非，無意要冒犯涉及政策相關的人。但是如果是涉及政策的人，看到了文章不開心，請相信，他是衝著事情，絕不是衝著人！要解決問題最好就是正面回應問題，否則就失去了要討論事情的本意，那只會繼續不開心而已。

張景森認為，對民進黨的幹部或支持者他要說一句話，從創黨以來民進黨內部就是辯論不斷，這是優良的政黨文化，是這個黨可貴的地方，也是她茁壯成長的因素，「民進黨哪一天變成一言堂，缺乏討論溝通，那就是她開始衰敗的時候，那時候民進黨也就不值得支持了」。

最後，張景森提到，當看到民進黨黨員批評民進黨的時候，還會覺得怪怪的，應該像他這位朋友說的「怪怪的是你自己」。

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