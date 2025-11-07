批評盧秀燕報告推給中央、推給屬下 陳淑華要求「退回報告」

民進黨市議員陳淑華批評說，盧秀燕又要推給檢調，一下子推中央，一下子推給下屬，專案報告漏洞百出，一大堆錯誤，要求退回報告。 圖：取自台中市議會直播畫面

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕今（7）日出席台中市議會的非洲豬瘟專案報告，民進黨市議員陳淑華批評說，盧秀燕又要推給檢調，一下子推中央，一下子推給下屬，專案報告漏洞百出，一大堆錯誤，要求退回報告。

陳淑華說，包括被王姓獸醫佐出來打臉，到底幾個獸醫？死了幾頭豬？這樣的報告漏洞百出，根本就是存心，一開始就要欺騙市民，欺騙議會。

陳淑華說，她有注意到盧秀燕提出來好幾個第一時間，包括第一時間是主動送驗，你的第一時間是採檢，但是卻拖了10天，盧秀燕的第一時間是不去防疫記者會，是跑到購物節記者會，這個就是盧秀燕的第一時間閃躲問題，閃躲媒體的詢問，「你說很不好意思，但你怎麼好意思在這裡這樣子說謊，閃的遠遠、遠卸責第一，這樣子的報告，我們會沒有辦法接受！」

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

赴市議專案報告 盧秀燕再次鞠躬道歉 這次多說了「社會各界」

為非洲豬瘟道歉 盧秀燕稱「媽媽做不好」 媒體人痛批情緒勒索：賴不掉就把媽媽搬出來