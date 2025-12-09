批評禁小紅書遭劉世芳反嗆 蔣萬安：假打詐真政治操作

針對內政部禁止大陸社群平台「小紅書」引發的爭議，台北市長蔣萬安今（9）日再度反擊內政部長劉世芳的批評，指控民進黨假借打擊詐騙的民意，實際上操作意識形態。蔣萬安強調沒有人會反對打詐，但質疑中央對其他詐騙訊息更多的社群平台，如臉書或LINE到底做了什麼。

蔣萬安。(圖/截自蔣萬安臉書)

內政部日前無預警宣布禁止大陸社群平台小紅書，理由是為打擊詐騙以及涉及資安疑慮。蔣萬安日前怒批中央「反中反到自己成共產黨」，認為人民無法理解也無法接受。劉世芳7日出席公開活動時回應，台灣並沒有共產黨，台灣是一個自由民主法治的社會，並反問「提出這樣論調的人，是不是要反對警政署打擊犯罪？尤其是打擊詐欺犯罪。」

蔣萬安9日上午主持市政會議前受訪時表示，打擊詐騙如果真的有決心要來好好做，一定全力支持。但他質疑中央封鎖小紅書，卻對其他更多詐騙訊息的社群平台，不管是臉書或LINE到底做了什麼。蔣萬安批評，中央硬拗說其他社群平台在台灣有設立據點、分公司，可以要求其改善，甚至在詐騙事件發生後還有機會追回金流。

小紅書。(圖/美聯社)

蔣萬安進一步質問，「但今天追回了多少金流？打詐成效如何？」他怒批民進黨不要雙重標準，不要假借打詐的名義在行政治操作之實，有真實的目的講出來就好，不要欺負民眾。

劉世芳。(圖/中天新聞)

