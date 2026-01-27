批謝國樑三年污水接管率平均年增僅1% 綠：市政死當、「1％市長」

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏。 圖：民進黨基隆市黨部／提供

[Newtalk新聞] 基隆市治水問題引發社會關注，民進黨基隆市黨部今（27）日公布污水接管率數據，檢驗基隆市長謝國樑上任以來歷經三年執政，平均每年污水接管率年增僅 1%，民進黨基隆市黨部執行長余睿柏表示，謝國樑市政死當，污水接管率是史上最差表現，完全是一位「1% 市長」。

余睿柏今公開基隆市污水接管率數據，自張通榮時代（98年）開始計算，根據數據，歷經謝國樑上任三年，截至 114 年，全市接管普及率從 41.47%到 44.76%，平均年成長僅 1% 出頭；而前市長林右昌時代從 24.89% 到 41.47%，每年增長 2%，足足是謝國樑平均的兩倍。

余睿柏表示，謝國樑執政這三年，市政府共編列接近 10 億預算，然而實際污水接管的成果，市民依然無感，謝市府卻在近期發生停水事件後，選擇第一時間炮轟台水公司，卻完全不檢討自己的執行能力是否出現瑕疵，完全可以說是在找替罪羔羊。

余睿柏說，每一位市長都會跟台水公司合作，也會履行市政府的職責，從張通榮到現在都是如此，然而，只有謝國樑的污水接管普及率停滯不前，這個問題出在哪裡，相信數字會說話、道理很清楚。他說，更重要的，則是市民的心聲和感受，基隆人都非常不滿市府這次轉移焦點的做法。

余睿柏強調，市政有錯誤就改正檢討，而不該事事無所為，卻每天檢討在基隆市沒有執政權力的民進黨。他說，每一年的媒體評比都是倒數，這是因為客觀數字上，謝國樑並沒有做好一個市長的職責，數據都清清楚楚、可供市民驗證。

