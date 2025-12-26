批謝龍介造勢場合舉槍失格 張雅琳質疑：是在教孩子什麼？

民進黨立委張雅琳。 圖：取自張雅琳臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台北捷運及各地接連出現恐嚇、模仿暴力事件，引發社會高度不安，然而，國民黨台南市長參選人謝龍介於造勢活動中高舉手槍，甚至由黨內高層當眾「組裝、遞交」槍枝的行為。對此，出身教育的民進黨立委張雅琳今（26）日嚴正批評，直言此舉在當前社會氛圍下極不恰當，也對社會造成嚴重負面示範。

張雅琳指出，近來校園與公共場所接連出現恐嚇與模仿案件，家長與孩子人心惶惶，此時政治人物更應謹言慎行，「結果教育文化委員會的立法委員，卻在公開場合展示槍枝，這到底是在傳達什麼訊息？」

她質疑，當學生在學校被教導要守法、尊重生命時，政治人物卻在舞台上高舉槍枝，甚至當眾示意「開槍」，這樣的畫面無疑對社會傳遞錯誤示範。張雅琳直言：「這不是娛樂效果，而是對公共安全的輕忽。」

張雅琳也指出，依現行法規，未經許可持有或展示槍枝，本就可能涉及違法，即使事後聲稱為模型或道具，在高度敏感的社會氛圍下，也可能造成恐慌與模仿效應，絕非一句玩笑可以帶過。

她更怒斥，國民黨副主席季麟連在活動中「送槍祝賀」，形同將暴力象徵作為政治語言，令人難以接受。「這是在暗示什麼？是在向社會傳遞暴力可以成為政治象徵嗎？」

張雅琳強調，台灣是民主社會，不是靠武力取得權力的國家，「選舉靠的是選票，不是槍桿子」。她呼籲政治人物應自制言行，切勿為搏版面而踐踏社會安全底線，更不要讓孩子在成長過程中，看到錯誤的示範。

