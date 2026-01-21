批賴拒出席立院審查會為「民選獨裁」 他爆料 : 綠營大佬私下怒罵「獨裁者」

立法院全院委員會今（21）日擬邀請被彈劾人總統賴清德列席說明，由於賴總統以「立法院無直接向總統問責之權」為由未列席，藍白立委輪番上台砲轟賴總統。圖為國民黨立院黨團書記長羅智強發言。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 藍白兩黨近期聯合提出針對賴清德總統的彈劾案，立法院也計畫在今、明兩日 ( 21 、 22 日) 召開全院委員會審查相關提案，但府方以「立院無直接向總統問責的權力」為由，拒絕出席審查會，朝野雙方的對立情緒也不斷升溫。

針對賴清德拒絕出席審查一事，前立委邱毅透過臉書發文痛批賴清德「沒資格當男人」、「民選獨裁」，甚至爆料有綠營大老也在私下抱怨，質疑賴清德在「嚐到權力的滋味後」逐漸轉變為「獨裁者」。

邱毅透過臉書發文表示，雖然今天立法院召開了彈劾賴清德的審查會，但賴清德本人卻做出與外界預期相同的反應，拒絕出席相關會議，立院現場僅有由在野黨準備的人形立牌。邱毅認為，儘管立委輪番上台批判立牌的畫面有點可笑，但也顯示了民主的無奈，「這就是所謂的『民選獨裁』」。

邱毅指出，賴清德是被彈劾人，理應出於對憲法、法律、立法院以及制度的尊重，出席相關審查會，「至少該像個男人，勇於接受挑戰」，批評閃躲審查會的行為「連做個正常男人的資格都沒有」。

邱毅稱，在賴清德過去擔任台南市長時，一位議員曾指稱賴清德「想當皇帝」，「那時覺得很好笑，現在回頭一看卻成了精準的預測」。邱毅以南韓前總統尹錫悅為例，宣稱他為了心愛的女人宣布緊急戒嚴最後身陷大獄，只能等待死刑或無期徒刑的審判，「但賴清德的類戒嚴式獨裁是為了甚麼呢？難道只是為了虛幻的權力慾望嗎？」

邱毅也爆料表示，一位曾參與美麗島大審的民進黨大佬日前在與他進行交流時曾私下感嘆，稱賴清德在成大醫院擔任醫師時還滿華著理想，「怎麼嚐到權力的滋味以後，就變成現在的獨裁者了呢」。邱毅認為，該位大佬的表態是發自其靈魂深處的吶喊，「我知道不只是這位大佬，很多人都有這樣的感受」。

