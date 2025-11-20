批賴政府打壓！藍立院黨團擬修《國籍法》使中配參政權不受規範

國民黨團將研議修正《國籍法》，制定「防小人條款」，讓中配參政權不受《國籍法》規範。（圖／國民黨團提供）

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華遭內政部依《國籍法》第20條要求其提出放棄中國國籍，否則將解職，雖花蓮縣政府訴願委員會決議撤銷該處分，但內政部長劉世芳強調必須依《國籍法》辦理，沒有解釋空間。國民黨立院黨團今（20日）舉辦記者會痛批，總統賴清德和民進黨用根本不適用的《國籍法》套在中配頭上，剝奪其參政權，國民黨團將研議修正《國籍法》，制定「防小人條款」，讓中配參政權不受《國籍法》規範。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，依據《中華民國憲法》所保障人民的自由安全，以及所賦予的民主參政權，不容「賴皇帝」踐踏。這些基層村里長都是依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》第21條規定，入籍滿10年後就有參政資格。但劉世芳扭曲條文解釋，以《國籍法》的位階，否定《憲法》層次，此舉彰顯「賴皇帝」劍指何處，部會首長就群起而攻之；只要會咬人、攻擊或泯滅人性，就可以在賴政權享有高官俸祿。

傅崐萁進一步指出，賴清德總統用大砲打小鳥，欺負基層陸配，實在是令人髮指。例如花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，嫁來台灣已經28年，在大陸出生也不過22年，不僅要獨立撫養3位子女，還侍奉公婆和癱瘓在床的丈夫，仍還有熱誠為基層鄉親服務，就該表彰她奉獻的精神，是台灣之子的母親，但為什麼不能好好地安居樂業，為鄉親服務？

傅崐萁表示，賴清德以極權方式，踐踏《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，尤其是《中華民國憲法》明文揭示「國家統一之前，區分台灣地區和大陸地區，都屬於中華民國」，而賴清德不斷違反《中華民國憲法》令人不齒，國民黨團會針對《國籍法》相關漏洞、缺失，補正完成，讓民進黨不再有耍猴戲的舞台和空間，國民黨會肩負起保國安民的責任。

國民黨立院黨團書記長羅智強也說，內政部把當選公職的陸配解職，並曲解法令，要求陸配必須放棄「外國國籍」。事實上，根據1991年增訂《憲法增修條文》，明確規範將我國區分為台灣地區和大陸地區，因此根據《憲法增修條文》第11條制訂《兩岸人民關係條例》，處理關於兩岸之間特殊狀態。《兩岸人民關係條例》是《憲法》委託的立法，而《兩岸人民關係條例》第二條第二款規定「大陸地區指臺灣地區以外之中華民國領土。」

「簡言之，在《憲法》之下，大陸地區不是外國，根本沒有《國籍法》適用的問題」，羅智強強調，規範陸配要依據《兩岸人民關係條例》，而非《國籍法》。大法官會議也曾做出多次解釋，大陸地區人民是按《兩岸人民關係條例》所規範。

羅智強認為，很顯然民進黨政府就是違法濫權打壓陸配，過去幾任總統都是依據《兩岸人民關係條例》來處理大陸地區人民事務，只有民進黨立委沈伯洋和賴清德用《國籍法》打壓陸配。國民黨團為了保障陸配合法參政權，將會推出《國籍法》修法，制定「防小人條款」陸配參政權不受《國籍法》規範。



