批賴政府曲解總統權力！蔡正元列3道程序開罵：只有人民想不到、沒有綠營做不到

為反制藍白當家的立法院推行的《財劃法》等法案，身兼民進黨主席的總統賴清德於昨（12）日在與自家立委便當會期間，定調將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式硬槓國會，重申相關決議均不違憲；國民黨前立委蔡正元痛批，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。

蔡正元透過臉書解釋，所謂民主國家的憲法規定，無論是法律的制定，還是預算的通過，都要經過3道程序；即「民選國會開會、表決」、「國家元首簽字公布」以及「行政首長副署負責」。蔡正元強調，這套憲法制度的起源，是1689年英國光榮革命後《權利法案》當中，第一條明訂的「國王無權制訂法律」。

「現在民進黨要玩ㄧ套無知的拳法」，蔡正元指責，民進黨政府現在透過「國會通過的法律、預算不算數」的主張，將總統原本只有簽字公布的義務，扭曲為「國家元首簽字才算數」的權力；另外行政首長副署的動作原本只是代表「同意執行否則要辭職下台」，也變成「副署才算數」。

蔡正元痛批，賴清德、行政院長卓榮泰「違法亂紀」、「無視民主憲政」的做法令人大開眼界，也讓所有人意識到「只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事」。

