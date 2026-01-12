批賴政府社宅越蓋越少 國民黨立院黨團轟民進黨窮到只剩下「騙」在執政
總統賴清德在2024年總統大選期間曾提出8年內興建25萬戶社宅的目標，不過截至去年僅完成12多萬戶，內政部長劉世芳坦言社宅會越蓋越少，評估只能再蓋3萬至4萬戶。中國國民黨立法院黨團今（12）日召開記者會，嚴厲抨擊賴清德總統從頭到尾，只會用話術欺騙年輕人和社會弱勢，內政部長劉世芳甚至不演，找了兩個理由告訴國人社宅不蓋了，整個民進黨現在窮到只剩下一個「騙」在執政。
國民黨立院黨團堅決提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。
國民黨立院黨團書記長羅智強表示，從蔡英文前總統到現任的賴清德總統，對社會住宅政策只有一個字「騙」；賴清德總統現在是連騙都懶得騙。2016年蔡英文前總統曾說，「4年內要蓋社會住宅20萬戶….台灣會和世界各國一樣，成為社會住宅普級的國家」，但直到她卸任時，真正由政府興建的社宅，只有12萬戶，更重要的是，由中央政府興建完工的社宅，不到3000戶，大部分都是地方政府所興建。
羅智強舉台北市為例，截至2025年12月31日，由中央完成社宅數為649戶，地方政府完成數為16,238戶。中央政府喊興建社宅很大聲，但絕大多數都是由地方政府完成。賴清德總統上任前更扯，加碼喊到全台興建100萬戶社宅，但上任一年半實際蓋出來的社宅，加上蔡英文在任時所蓋的社宅，也還只有12萬多戶；顯然，這一年半在社宅興建上等於是空轉，最後直接說空屋太多、國有地有限，直接擺爛、躺平、不蓋了。
羅智強質疑，空屋太多、國有地有限，是今天才發生？賴清德總統上任前曾說，「經濟發展果實，要全民共享，要擴大社會投資，社會住宅要延續。」到今年元旦談話還繼續說，「要顧年輕人，會全力推動社會住宅。」結果才過12天就反悔跳票，元旦還拿出來騙年輕人？是「賴大班最後一騙」嗎？
羅智強表示，民進黨政府正事不幹，只會搞對立，說過的話不算話，跳票之後還找一大堆奇怪理由，最後民進黨上下窮到只剩下「騙」。
首席副書記長林沛祥表示，民進黨政府的社宅政策，是一個包裹漂亮糖衣的政治騙局。長久以來，社宅是無數台灣年輕人與弱勢族群的希望，是一處「居住品質優良」、「租金可負擔」的避風港。然而當前民進黨政府，忘記社宅是「蓋」出來的，而不是用「口號」喊出來的。
林沛祥指出，賴清德總統在競選期間，喊出「百萬租屋家庭支持計畫」，承諾在8年內興建25萬戶社宅、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶。100萬戶的數字聽起來宏大美好，但事實上仔細看看，賴清德擔任台南市長8年時間，卻一間社宅都不曾蓋過；如今擔任總統執政後，更是令人怵目驚心，在內政部長劉世芳的口中得知，原本承諾8年13萬戶社宅興建，縮水了2/3，僅剩下4萬戶。
林沛祥嚴肅就教賴清德總統，民進黨執政超過8年，難道都不曾盤點過可用土地？評估過興建速度？如果沒有完整政策評估，當初憑什麼喊出13萬戶？這不是執政詐騙，什麼才是執政詐騙？政府失職，代價是全民承擔，房價與租金已成為全民心中的痛。
林沛祥以歷任總統任內新建案房價漲幅來看，陳水扁漲幅為22%、馬英九漲幅為39%、蔡英文到賴清德執政期間高達89%。換言之，在民進黨執政時期，房價屢創新高，民眾買不起房只能租房，但從2022年到2025年3月，租金指數已經連續上漲45個月，年輕人和弱勢族群，只能委身在頂樓加蓋或衛生環境不佳的地方，這就是賴政府口中的德政嗎？
林沛祥指出，民進黨政府用包租代管的數字充數社宅興建，大罷免時期內政部還拿居住正義作為攻擊在野黨的工具。事實證明，即便立法院給足預算，賴清德政府還是蓋不出社宅，根本是民進黨沒有誠信，更無執行力。
國民黨團亦提出三項要求：一、監察院不要再裝睡，立即針對社宅政策跳票、行政評估失當展開調查。二、內政部長和國土署長下台負責。國人不需要無意義的道歉，請相關首長為錯誤的政策評估和跳票，負起政治責任。三、國民黨團堅持13萬戶社宅一戶都不能少，請民進黨政府不要再用租金補貼或包租代管混淆視聽。
副書記長許宇甄表示，國人依稀仍記得，賴清德總統「百萬社宅」競選承諾，其中有25萬戶是社宅、25萬戶是包租代管、50萬戶是租屋補貼。25萬戶當中，有12萬戶是蔡英文前總統任內規劃，在他任內規劃13萬戶。事實上到了2025年底為止，全國社宅完工僅有41,978戶、興建中59,421戶、已決標待開工21,281戶。又根據內政部推估，12萬戶要2032年才能夠全數完成，而賴清德總統承諾的13萬戶，幾乎不可能達成。
許宇甄指出，內政部長劉世芳在今年終於發現，賴清德總統的社宅政策承諾會票跳，乾脆說社宅不蓋了，根本就是在欺騙選民。更大問題是，負責社宅興建的住都中心，今年增加35名員額，預算增加8,900多萬元。許宇甄質疑，社宅越蓋越少的情況下，住都中心反而增加員額和預算，平均薪資高達7萬多元，國人能夠接受？根本就是濫用納稅人的血汗錢。
許宇甄再指，內政部辯稱，照顧百萬政策不變，還號稱超過110萬戶，不但達標還超標。許宇甄認為，這只是不斷把租金補貼不斷擴大，既然撒錢，就不需社宅，是這樣嗎？許宇甄敬告賴清德總統，請好好實踐你的競選承諾，不要再用騙的手段，不要再用謊言粉飾跳票，讓照顧弱勢變成最諷刺的笑話。
藍委牛煦庭表示，很遺憾在新的一年，賴清德總統送給全國年輕人和需要社宅的國人新春禮物，是「13萬戶社會住宅新建計畫喊停」。猶記得賴清德總統在競選期間喊出新建社宅100萬戶，根本是「講了一畚箕，做無一湯匙」，雙手一攤，不搞了！民進黨政府說的理由是「空屋太多可以釋出」，又說「公有地要蓋社宅好麻煩，取得不容易，會蓋得很慢」。牛煦庭質疑，難道這些問題不該是執政10年的民進黨早該解決的問題嗎？
牛煦庭嚴肅表示，興建社會住宅是居住正義政策中，相對單純的計畫；簡言之，蓋越多越好。興建13萬戶社宅計畫，政府喊一年，民團等一年，立院催一年，最後結果是民進黨政府擺爛雙手一攤說「不蓋了」！這不是跳票，甚麼才是跳票？
牛煦庭指出，民進黨政府說空屋很多要釋出，難道蔡英文執政8年，或是更早之前，空屋就不多嗎？依據統計，全台低度使用房屋大致在90萬戶-100萬戶，如果這些空屋可以簡單釋出到租屋市場，不就早就解決居住問題嗎？過去做不到，賴清德政府連最基本蓋社宅都做不到，釋出空屋的深水區問題，還能夠解決？
所謂公有地不足，無法蓋社宅的說法，牛煦庭指出，現在各縣市區段徵收、市地重劃，難道都沒有繼續在進行？縣市軌道捷運建設，沒有在進行場站開發嗎？周邊新興都市計畫，難道不是年輕人願意居住的蛋黃區嗎？難道政府不會取得配餘地嗎？配餘地為什麼不能拿來蓋社宅呢？牛煦庭直言，民進黨政府不願再蓋社宅，就是荒唐、鬼混、其心可誅！
牛煦庭表示，要政府蓋社宅，解決年輕人居住問題時，說財務負擔重，但編列上兆元軍購時，眼睛眨都不眨一下，民進黨政府到底有什麼毛病？牛煦庭指出，現在推動居住正義三大問題是，一、持有成本低，二、市場不透明，三、稅制不修正，這也是無法將百萬空屋釋出的核心原因，這比蓋社宅還難搞100倍的深水區。
牛煦庭認為最後會是，民進黨政府深水區問題無法解決，社宅還不蓋了，所謂居住正義的政策，最後淪為補貼發錢了事。牛煦庭呼籲賴清德總統不要「為德不卒」。
更多新聞推薦
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 233
網球》周杰倫參賽澳網「1分大滿貫」賽事！發文預告1月14日來看一下
2026年澳洲網球公開賽（2026 Australian Open）開打，在第一輪賽事之前還安排不少熱身賽與表演賽，1月12日澳網官方社群貼出，「華語流行天王」周杰倫將參賽「1分大滿貫（One Point Slam）」賽事。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 1
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 53
影/綠高雄市長初選今晚電話民調 郭正亮曝：柯志恩想對決的人選換了
民進黨2026高雄市長黨內初選民調，今（12）日晚間正式啟動，4位候選人立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺全都號召支持者要顧電話。對此，前立委郭正亮透露，國民黨高雄市長參選人柯志恩原本期望和邱議瑩對決，但後來看到綠營大咖表態支持邱議瑩的力道後，現在反而希望跟賴瑞隆選。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 34
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 1 天前 ・ 4
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 20
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 87
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 235
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 5
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
兩樣情！台塑2025年虧損擴大至百億元 僅南亞、台塑化賺錢
台塑（1301）繼2024年迎來史上第一次不賺錢的冰河期後，今（12）日公告2025年歸屬母公司稅後淨損100.5億元，每股虧損1.58元，較前年虧損0.2元擴大，台化（1326）也由盈轉虧，每股虧損0.94元；台塑化（6505）以及南亞（1303）則分別繳出每股盈餘1.04元以及0.57元成績，並較2024年增加。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 16
「這15種蔬果」根本不用買有機！營養師公布農藥最少排行 第一名超意外
你知道有些食材其實「不用特別買有機」也能安心吃嗎？營養師高敏敏分享，這份由美國環境工作組織（EWG）每年公佈的Clean Fifteen最乾淨蔬果排行榜，是針對47種常見蔬果檢測農藥殘留後，列出的「農藥殘留最少」前15名！ 2025農藥殘留最少排行榜 第1名：鳳梨第2名：玉米第3名：酪梨第4名：木瓜第5名：洋蔥 第6名：冷凍甜豌豆第7名：蘆筍第8名：高麗菜第9名：西瓜第10名：花椰菜 第11名：香蕉第12名：芒果第13名：紅蘿蔔第14名：香菇第15名：奇異果 農藥長期風險？ 1、心血管保護效果下降2、男性精子品質變差3、女性卵巢功能降低4、可能增加乳癌&第二型糖尿病風險5. 、孕婦與嬰幼兒 生理系統尚未成熟 更易受損害 高敏敏也特別提醒，雖然這些食材農藥殘留量低，但還是建議「清洗後再食用」最安心！另外，美國販售的玉米、木瓜可能為基因改造（GMO）品種，若介意基改食品，記得挑選「非基改」標示的唷！ 正確洗蔬果4步驟記起來 高敏敏強調，「要煮再洗、先洗後切」，記住口訣，餐餐都吃得安心。 1、先洗手（20秒）2、用流動清水沖洗食材2回3、切除食材腐壞部位4、洗完食材，擦乾再料理 （記者吳珮均常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 20
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 7
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 9 小時前 ・ 1042
全台大回暖冷空氣休一週！氣象粉專示警「這1天」要變冷
生活中心／張予柔報導大陸冷氣團逐漸減弱，台灣今（12）天各地氣溫回升，太陽也久違的露臉，讓不少民眾明顯感受到暖意。北部及宜蘭白天高溫回升至19至21度，中南部則可來到23至24度，不過清晨與夜間低溫仍偏低，各地約落在11至15度之間，高雄以北部分近山區及空曠地區，仍可能出現10度左右甚至更低的低溫，早晚寒意仍很明顯。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過「這1天」將轉冷。民視 ・ 9 小時前 ・ 5
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
賈永婕二度發聲！「台北101鬼塚虎」爆歧視移工 她暖心喊話櫃姐
台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃近日爆發歧視爭議，一名越南籍移工禮貌詢問鞋款，卻遭櫃姐冷回「那很貴」，接著又被以沒有尺寸為由打發，引發外界熱議。台北101董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日稍早二度透過社群平台發聲回應。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 25
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 1 天前 ・ 6