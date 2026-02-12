批賴政府起訴7藍委「只為這事」 王鴻薇曝民進黨心機：選不贏就讓人選不了

立法院朝野立委在2024年、2025年間因法案審爆發肢體衝突，北檢（台北地檢署）今（12）日偵結起訴10名立委，分別是國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、王鴻薇、陳玉珍，民進黨籍立委柯建銘、林淑芬、林楚茵，創下史上最多立委被起訴的紀錄；王鴻薇批評，總統賴清德此舉無疑是為了2028大選鋪路。

王鴻薇透過臉書指出，北檢針對國會大動作起訴，雖然藍綠立委皆在列，但雙方在人數上有明顯落差；王鴻薇表示，在野黨除了自己以外，國民黨有6人，民眾黨1人，民進黨立委則僅有3人被起訴，甚至只有一位是區域立委。

王鴻薇痛批賴清德秋後算帳。

「民進黨的司法動作，明眼人都看得出來」，王鴻薇痛批，綠營此舉不僅是為了秋後算帳，更是為了讓賴清德布局2028總統大位與國會多數。王鴻薇解釋，根據選罷法第26條第九項，「犯第一款至第六款以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢、於緩刑期間或行刑權因罹於時效消滅」，顯見民進黨想做的，就是把在野黨有戰力的委員，通通安上罪名。

王鴻薇補充，無論是安上罪名還是判刑、緩刑，都是為了利用選罷法阻止在野一線大將登記參選，簡單來說就是「選不贏，就讓你選不了」。王鴻薇痛批，民進黨起訴在野立委除了威嚇之外，更是為了阻止對手參選。

國會大亂鬥10立委起訴全紀錄

2024年5月17日：《立法院職權行使法》等法案審議期間，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等4人，將邱志偉推下人牆，造成後者頭部外傷併腦震盪症候群及頸部鈍挫傷。謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等4人被依傷害罪起訴。

2024年5月17日：邱鎮軍將民進黨立委沈伯洋拉下2公尺高的人牆，導致沈伯洋頭部外傷併腦震盪症候群及左臉鈍挫傷、四肢多處擦挫傷。邱鎮軍被依傷害罪起訴。

2024年5月17日：洪孟楷、黃仁、呂玉玲、張嘉郡等4人，將民進黨立委郭國文推下會議桌高台，造成後者尾椎骨折。黃仁被依傷害罪起訴，另3人不起訴。

2024年5月17日：徐巧芯在立法院議場門口外疑踢倒民進黨立委陳亭妃，造成後者雙上肢左膝多處挫擦、出血瘀腫，為此提告重傷害未遂。檢方不起訴。

2024年5月24日：《立法院職權行使法》修正草案審議期間，林淑芬左手揮打民眾黨立委麥玉珍，造成後者臉部挫傷。林淑芬被依傷害罪起訴。

2024年7月8日：《選罷法》修正草案審議期間，林楚茵及王鴻薇拉扯互毆，雙方皆被依傷害罪起訴。

2024年12月6日：國民黨無預警變更議程引起民進黨團不滿，陳玉珍在議場主席台將林月琴放倒，再用腳踹林月琴肋骨及腹部。陳玉珍被依傷害罪起訴。

2025年3月25日：「反廢死、反戒嚴」兩公投案審議期間，柯建銘手持拐杖擊傷徐巧芯，後者驗傷提告。柯建銘被依過失傷害起訴。

2025年7月20日：時任民眾黨立委林國成在反罷免集會活動期間，公開以穢語辱罵總統賴清德。林國成被依公然侮辱罪起訴。

