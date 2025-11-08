批賴政府領導風格嚇死人！周玉蔻嘆3事重創綠營：2026不崩也掉半條命
台肥董座風波才剛平息、衛福部卻鬧出健保補充費改革案爭議，總統賴清德、行政院長卓榮泰率領的「賴政府」再度受到質疑；資深媒體人周玉蔻痛批，賴清德、卓榮泰這種「自己埋彈又拆彈」的行為，在外界眼裡其實相當嚇人，更不諱言表示，再這樣下去，民進黨到了2026大選「不崩盤也掉半條命」。
周玉蔻透過臉書發文，提到卓榮泰「10天內2度懸崖勒馬」的情況，怒轟卓榮泰是「補破網院長」的同時，質疑其帶領的行政院還有多少公信力。
「接下來到2026年地方大選投票日前，賴政府還會冒出多少炸彈？」周玉蔻表示，雖然賴清德本人看起來信心滿滿，但多數人都看的出來，「賴神」風潮早已煙消雲散。
周玉蔻指出，「藍白合」、「討厭民進黨」、「無感賴清德」將成為重創民進黨的3大利刃，不僅中壯世代開始感到不耐，連老年的綠營支持者也萌生失望之情，而這些情緒的蔓延，更是恰好提供了「收拾民進黨」的認知。
令周玉蔻感到無奈的是，面對諸多考驗，民進黨回應的方式「仍然是罵人」，導致在國會裡面對子彈上膛的藍白陣營，綠委們只能手無寸鐵的罵街。周玉蔻表示，更不用提民進黨府院黨各吹各的號，派系間繼續相殺，不僅沒有系統性論說整合，更是缺乏全面戰略戰術建構。
周玉蔻直言，動輒得咎的內閣、一哭二鬧三上吊式的哀怨綠委、人事任命和錯誤政策瞎挺到鼻青臉腫的民進黨團幹部，都是逐漸將選民推開的關鍵，感慨民進黨「不是沒有救，只是還看不到自救的自覺」。
