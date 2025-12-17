批賴毀憲亂政向民主宣戰 黃國昌預告啟動反制行動、辦憲政論壇

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

民眾黨今（17日）召開中央委員會，會後發布新聞稿表示，面對賴政府帶頭不守法「不副署、不公布、不執行」立院三讀通過的法律，集行政、立法、司法三權於一身，民眾黨主席黃國昌批，這已非朝野對立，而是總統與行政院公開挑戰憲政秩序、衝撞法治國底線、向民主宣戰，須有長期備戰心理準備；並宣布民眾黨將採取正面反制行動，將於本週日舉行「憲政論壇」，邀集專家學者與社會對話。

黃國昌指出，民進黨政府非常清楚，行政院沒不副署立院三讀通過法律的權力。去年總統府秘書長潘孟安在立院備詢時，面對民進黨自家立委詢問就表示「總統如期公布法律，行政院就應該副署，不然就是打臉總統、造成憲政危機」。然而，賴清德總統、行政院長卓榮泰不擇手段踐踏憲政體制，只因不接受「民進黨不喜歡的法案」、選擇以行政權粗暴架空國會、對抗多數民意，等同在向台灣的民主宣戰，把國家當成民進黨的私產。

黃國昌說，大惡罷32比0後，社會本應休養生息，不過「賴政府選擇走上對抗道路，人民就必須準備長期抗戰」，民眾黨將凝聚民意守護民主憲政，與人民並肩，絕不讓賴政府踐踏台灣民主精神，政策會21日將舉辦憲政論壇，邀法學界重量級學者，包括前考試委員黃錦堂、台灣大學政治系教授陳淳文，從憲法出發，直球對決這場憲政危機，守住台灣不該後退的民主與法治。

另針對新竹市長高虹安二審判決逆轉、改判貪污無罪，黃國昌則表示，這證明過去民進黨與其側翼的指控又是黨同伐異的政治追殺，籲內政部立即讓高虹安復職，勿再拖延。「司法不能再被當作政治工具，行政機關也不能用程序拖延，繼續對人民選出的公職進行政治消耗。」

此外，會中也討論2026年地方選舉，黃國昌指出，民眾黨在選舉規劃上，一直按照程序與既有步調前進，每位參選人、擬參選人皆努力讓自己成為最好的人選；同時與國民黨兩黨智庫持續對接，共同擘畫2026年共同政見。兩政黨在部分議題與路線上意見雖不盡相同，但不影響雙方在制衡民進黨蠻橫執政、守護憲政秩序上的共同目標。未來從政策到法案，會有更多實質溝通與合作，在野合作的誠意與善意從未改變「共推最強團隊贏得選舉」此方向與目標越來越堅定。

黃國昌重申，面對賴清德總統與卓榮泰走向獨裁，唯一能透過制度給予最大教訓的，就是人民在2026年、2028年投下的每一張選票；以民主程序對抗毀憲亂政，長期備戰、守住台灣的民主底線。

