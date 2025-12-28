批賴清德亂曲解憲法 吳宗憲：別自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野

國民黨立委吳宗憲。 圖：黃建豪 / 攝（資料照）

針對總統賴清德日前批評，如果立院沒辦法如期審查115年度中央政府總預算，還有什麼資格再談憲政？國民黨立委吳宗憲今（28日）批評，賴清德自創「賴氏憲法」還雙標，過去民進黨連7年「跨年」審預算，砲轟賴「嚴以律人，寬以待己的獨裁心態」，堅持審查，就是為了不讓行政權凌駕立法權，不讓「朕意」凌駕法律。

吳宗憲表示，賴總統25日表示，憲法規定，立法院必須在12月31日前，審完明年總預算，還罵在野黨「沒資格談憲政」。民進黨立委鍾佳濱為了護航，又開啟總是胡亂曲解憲法、法律的壞習慣，稱「腦袋是好東西，憲法要多讀，還有預算法」，更扯立法院會期期間，連結成預算審查期限來混淆視聽。說穿了，又再自創一套「賴氏憲法」。

吳宗憲舉事實打臉，指民進黨自己連續7年「跨年」審預算，包括2017年1月19日三讀、2018年1月30日三讀、2019年1月10日三讀、2020年1月20日三讀、2021年1月29日三讀、2022年1月28日三讀、2023年1月19日三讀。且過去25年間，只有4次，預算在年底前審完。甚至民國96年，總預算一路拖到6月15日才三讀。「請問賴總統，過去7年民進黨完全執政，難道每一次都違憲？每一次都沒資格談憲政？然後，到了藍白兩黨，突然就違憲？」

吳宗憲直言，憲法本文與增修條文，根本沒有寫「12月31日審完預算」。而是《預算法》51、54條，寫明了「不能如期完成」的跨年補救機制，就沿用上期預算、如實動支。簡單說，法律早就預設「審不完」的解決方案，國家根本不會停擺，更沒有違憲的問題。賴總統卻刻意張冠李戴，無限上綱成憲法，只為了恐嚇人民、情勒在野黨。真正的憲法是，憲法第72條：法律案、預算案通過後，總統收到「10日內」要公布。憲法增修條文第3條3項：覆議若被立法院維持原案，行政院長「應即接受該決議」。 「但請問總統、院長，你們做到了嗎？」

吳宗憲痛批，「嚴以律人，寬以待己的獨裁心態」，寫在憲法裡、限制總統和行政院的條文，賴總統選擇裝沒看到？！可能在賴總統心中：有利自己攻擊在野黨的，就是憲法；凡是限制總統權力、要求10日內公布、不得任意不副署的規定，通通自動失效。

吳宗憲說，別被恐嚇，問題出在「選擇性執法」，是「賴政府自己卡自己」。第一、既有預算：依《預算法》54條，既有計畫和法定義務，照常執行；第二、新計畫：之所以還沒審，是因為行政院帶頭違法，堅持不編列三讀通過法律所需預算。是賴政府卡自己，而不是立法院卡它。

吳宗憲表示，如果立法院就這樣閉眼給過，等於承認行政院可以恣意「選擇性執法」—喜歡的法律才編錢執行，不喜歡的法律（如軍警消待遇、財劃法）就不編錢，直接架空。「這才是真正的毀憲亂政！我們堅持審查，就是為了不讓行政權凌駕立法權，不讓『朕意』凌駕法律。」預算都是人民辛苦血汗、繳的納稅錢，本來就應該被認真審查。請民進黨政府不要自創「賴氏憲法」嚇人民、罵在野。憲法不是你想用就拿來用，不想用就當不存在，甚至還可以不經過修憲、制憲，就直接自創「賴氏憲法」。揭穿清德宗的雙標，才是真正的捍衛中華民國憲政。

