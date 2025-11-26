批賴清德任性威嚇老百姓 藍議員：輝達聽到應糾結是否續投資台灣

國民黨台北市議員游淑慧。 圖：周煊惠／攝（資料照）

針對總統賴清德今（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，指中國企圖以武逼統、併吞台灣，政府研擬2項「守護民主台灣國家安全行動」方案，並宣布政府將提出400億美元（約1.25兆元新台幣）國防特別預算案。國民黨台北市議員游淑慧批，賴清德任性，為了強化增國防預算的合理性，不惜威嚇老百姓，也完全不考慮台灣經濟，外資如輝達聽到總統這樣講，「應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。」

游淑慧於臉書發文指出，「任性賴清德 能韌性台灣？」她提到自己的「三個傻眼」，一驚，政府為了國防預算，先來嚇民眾；二驚，股市開盤中，總統突然拋出戰爭預警；三驚，沒人理總統的戰爭警示，收盤大漲還拉尾盤。

游淑慧表示，今天任性發出2027武統預警的賴清德總統，說穿了，就是為了要強化自己狂增國防預算的合理性。做個總統，為了要錢，就不惜威嚇自己的老百姓，她也真是驚掉下巴。

游淑慧質疑，「2027完成武統台灣目標」，是民進黨何時得到的情報？應該不是昨天美國總統川普（Donald Trump）和日本首相高市早苗通完話，「順便也打了通電話告知吧。」如果民進黨早知道兩岸局勢一觸即發，那執政黨這兩年還花這麼多時間在搞地方縣市的財劃法？花這麼多時間在搞東釋憲、西釋憲的？實在無言。

游淑慧砲轟，今天賴總統突兀的發言，除了是為國防預算增加合理性外，其實她更害怕的是，民進黨是在為沒收2028大選做鋪排。但不管其背後政治目的為何，一國總統這樣的發言，他真的完全也是不考慮台灣的經濟。「如外資、如輝達，聽到總統這樣講，應該會很糾結要不要繼續投資台灣吧。」

游淑慧說，不過，更諷刺的是，當一國總統發出兩年內的戰爭預警後，股市居然不跌反大漲，這代表什麼呢？代表民進黨操作了20年抗中保台的劇碼，到最後反成了「狼來了」的窘境，讓人民彈性疲乏，也讓人民失去了對民進黨的信任，和對戰爭應有的戒慎。

