批賴清德元旦文告 陸國台辦：不折不扣戰爭煽動者、台獨必敗亡

賴清德總統今天（1月1日）上午針對2026年元旦發表新年文告，他向在野黨喊話，稱「面對中國嚴峻的軍事野心，台灣沒有時間等待」，期盼朝野攜手合作，「強化國防及全社會防衛韌性，全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制」。大陸國台辦發言人陳斌華對此稱賴清德為不折不扣的「和平破壞者」、「危機製造者」、「戰爭煽動者」，並表示，無論民進黨政府說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和「台獨」必然敗亡的下場。

據《央視新聞》1日報導，有記者提問稱賴清德今天在其新年講話中大肆渲染所謂「中國擴張的野心」及對台灣的威脅，鼓噪「強化國防及安全防衛韌性、全面建構有效的嚇阻力量及民主防衛機制」。對此大陸有何評論？

大陸國台辦發言人陳斌華回應表示，「賴清德的講話充斥著謊言與妄言、敵意與惡意，再度兜售『台獨』分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，重彈『民主對抗威權』老調，妄圖蠱惑台灣民眾、誤導國際輿論，再次暴露其『台獨』立場冥頑不化、對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣的『和平破壞者』、『危機製造者』、『戰爭煽動者』」。

陳斌華指，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大肆揮霍民脂民膏，大搞「備戰謀獨」、「全民皆兵」，把民眾綁上「台獨」戰車，把台灣推向兵凶戰危險境。對外部勢力一味獻媚輸誠、賣身投靠，嚴重損害台灣民眾和企業切身利益；在島內實行「威權統治」，肆意踐踏民主、破壞法治、禁限自由，大搞「綠色恐怖」、黨同伐異，製造「寒蟬效應」。他質疑說道：「如此劣跡斑斑之人有何資格和顏面奢談『民主』、『自由』、『公義』、『團結』？」

陳斌華認為，無論賴清德及民進黨當局說什麼、做什麼，都改變不了台灣是中國一部分的事實和「台獨」必然敗亡的下場。他再次重申，中華民族偉大復興勢不可擋，祖國完全統一必定實現。希望廣大台灣同胞看清「台獨」邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，同大陸一道維護台海和平穩定、推動兩岸關係和平發展，攜手開創民族復興、祖國統一的美好新局。

