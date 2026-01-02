批賴清德元旦談話只有怨氣、火藥味 趙少康：不是在找架吵就是在討罵

趙少康表示，賴清德最大的問題，就是永遠只看到別人的錯，看不到自己的問題，對別人做的事錙銖必較，對自己做錯的事永遠合理化、永遠都有藉口。（圖／方萬民攝）

總統賴清德於元旦談話時表示，他自2024年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，質疑「這時候對總統提出彈劾目的何在？」他強調，藍白既然是過半多數，但也沒有到三分之二的多數，彈劾案在立院也通不過，為何要把寶貴的立法院時間浪費在這裡，「明明知道沒有三分之二還要提案，浪費時間」。對此，中廣前董事長趙少康今（2）日表示，「賴清德夠了嗎？」，看完昨天賴清德的元旦談話，只看到一個不想團結國家、沒有提出願景的總統，滿腦子只有在野黨，整篇談話不是挑釁，就是鬥爭，不是在找架吵，就是在找討罵。

趙少康指出，甚至還在說在野黨提彈劾總統是在浪費時間？當然知道彈劾不會過，但明知不可為而為之，就是要向全國人民宣示，在野黨的天職就是監督與制衡，就是不能讓執政黨為所欲為，如果在野黨什麼都不做，那乾脆解散算了，民主制度也不用講了。

趙少康續指，賴清德執政後，鬥爭在野黨、挑釁兩岸、詐騙橫行，人民過得越來越苦，卻都不知檢討，但是只要講到在野黨，精神就來了，火力全開。「再看看民進黨以前，少數時鬧你，多數時也鬧你，永遠都在政治鬥爭，結果現在卻不准別人監督，只准民進黨鬧，不准別人講，這不就是一種超級雙標」。賴清德對藍白在立法院多數不服氣，那藍白對賴清德只以40%就當選總統又為什麼要服氣？

趙少康說，賴清德最大的問題，就是永遠只看到別人的錯，看不到自己的問題，對別人做的事錙銖必較，對自己做錯的事永遠合理化、永遠都有藉口。

趙少康引用《聖經》的一句話送給賴清德：「別只看到別人眼中的刺，卻看不到自己眼中的梁木」，先把自己的梁木拿掉，再來指責別人吧！

過往總統的元旦談話，是團結國家、安定人心、指引方向的重要時刻，但賴清德講出來的，卻只有怨氣與火藥味。這樣一個失格的領導人，究竟還要把台灣帶向哪裡？

