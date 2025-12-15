批賴清德和卓榮泰毀憲亂政二人組 柯志恩：乾脆學尹錫悅宣布戒嚴

立法院藍白黨團日前聯手，三讀通過《財劃法》修正案，行政院長卓榮泰今（15）日下午召開記者會宣布，「不予副署本次修法」，只是此舉也成為我國憲政史上首例。對此，國民黨立委柯志恩痛批，卓榮泰公然癱瘓憲政運作，卻甩鍋立院違憲擴權，如此黑白顛倒、專斷蠻橫，更儼然形同對立法權宣戰，賴卓二人已成為毀憲亂政的罪人。

國民黨立委柯志恩。（資料照／中天新聞）

行政院在今日下午3點半召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，卓榮泰表示，針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法案，本人身為行政院長，將依照《中華民國憲法》第37條，決定「不予副署本次的修法」。

柯志恩今晚在臉書發文提到，昨夜卓榮泰院長曬出黑白照，自詡要「善盡民主憲政守門人」之責，今日又親上火線痛批在野黨，還嗆聲面對立法院三讀通過的法律，以「不副署、不執行」的方式對抗，完全背離民主憲政原則。

柯志恩強調，真正的「民主憲政守門人」，必須尊重代表人民意志的國會，恪守分權制衡、依法行政、接受監督；而不是在國會通過法律後，行政院竟悍然拒絕履行憲法義務。

柯志恩指出，根據憲法第37條規定，所謂「行政院院長之副署」是院長的義務，而非權力，如今被卓榮泰恣意解讀、胡謅濫用。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

柯志恩質疑，大法官做違憲宣告不得低於9人，卓榮泰一人竟可凌駕憲法法庭，連總統公布的法律都可拒絕副署，不僅超越總統，更猶如擁有絕對否決權的專制君主。

柯志恩想問，你們口中的「更大的民主」，是否就是行政權可以凌駕國會、無視多數民意的民主？若是如此，那乾脆學韓國尹錫悅，直接宣布戒嚴，至少還誠實一點。

柯志恩抨擊，賴政府治國無方、弊案不斷，少數執政卻毫無謙卑，反而霸道硬幹，一再試探、踐踏民主憲政的底線。尤其，在歷經大罷免政治鬧劇、被民意狠狠打臉之後，不知反省，卻變本加厲，持續升高對抗、製造對立，企圖營造「不惜一戰」的姿態。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

柯志恩再批，卓榮泰院長仗恃手握行政大權，覆議八次全數失敗，毫無反省檢討，反而一不做、二不休，走向拒絕執行國會通過法律的極端作法。這豈是盡責守門，根本是破門拆屋；殊不知你們正在將台灣的民主，改造成一黨、或一人專擅的「民王體制」，對中華民國憲政體制的傷害，已快和曹錕齊名了。

柯志恩強調，民主憲政，從來不是一位總統、或一位閣揆說了算，更不是「我代表民主、我代表民意」、「我掌握政權、所以大家閉嘴」。少數服從多數，是民主政治的ABC；權力必須受監督制衡，則是憲政的核心原理。

柯志恩批賴清德和卓榮泰是毀憲亂政二人組。（圖／柯志恩臉書）

最後柯志恩喊話，這麼簡單的道理，若民進黨仍要硬拗、扭曲、顛倒是非，那真的是愧對天地良心、背叛就職誓詞，該受最嚴厲的譴責。

