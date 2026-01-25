批賴清德如明朝崇禎皇帝 柯文哲：每天搞鬥爭國家亂糟糟
民眾黨前主席柯文哲今天（25日）南下高雄參加活動，談及現今政局，他有感而發，直呼總統賴清德的行為有如明朝的崇禎皇帝，他十分納悶，每天工作不是比較輕鬆？為何賴清德卻要搞鬥爭、讓國家亂糟糟？
柯文哲出席「高雄轉型、青年未來」青年論壇，他在活動中發言時表示，如果是他當家，每天從早上七點半工作到晚上十點，做事都來不及了，立法院每天吵吵鬧鬧是在幹什麼？做事不是比較輕鬆嗎？為什麼賴清德覺得吵架比較輕鬆？
柯文哲誠摯地對賴清德說，「還是你的一念之間」，認真工作就好了，為什麼把這國家搞得四分五裂？「七點半開始上班，做到十點下班回家睡覺，第二天早上再來繼續做，不敢說一天改變這個國家，每天做一點，一直做，這樣就好了，每天搞鬥爭，國家亂糟糟是在幹什麼？」
柯文哲直呼，「他要當清德宗，我看他會變明崇禎，清德宗還想要力爭上游，只是運氣不好，甲午戰爭被打敗，還遇到八國聯軍，才完蛋了。」他強調，民眾黨提倡一個精神，「心存善念、盡力而為」，可以做就盡量做，把一個政治文化帶進台灣社會，不要每天想要害人。
