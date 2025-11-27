批賴清德形同宣布進入「準戰爭狀態」 馬英九籲：放過兩岸交流、給予和解機會

前總統馬英九今（27日）說，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，為此他感到悲哀，呼籲賴清德一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。（資料照片／林煒凱攝）

總統賴清德昨表示，面對中共以2027年完成武統台灣準備為目標，我國將提高國防支出捍衛台灣民主的決心，包含將提出約台幣1.25兆的軍購特別預算。對此，前總統馬英九今（27日）說，賴清德形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，為此他感到悲哀，呼籲賴清德一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。

馬英九今表示，賴清德昨天召開國安會議，宣布北京當局將以2027年完成「武統台灣」為目標，因此政府要推動將近新台幣1兆3000億元的國防預算，以及所謂「守護民主台灣國安行動方案」，針對相關兩岸交流活動，對國內政黨、法人團體、民間社團建立「制度性規範」等。看到這些舉措，他只覺得賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人劃分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關嚇阻甚至具體措施。

「我感覺很悲哀。」馬英九說，他曾任中華民國總統，在他任內兩岸擁有前所未有的和平與繁榮，雙方簽訂了23項協議，包括「兩岸經濟協議架構」（ECFA），到現在民進黨政府仍在享受其紅利。而他們當時的國防預算，僅有賴清德政府的5分之1，但是全世界沒有任何人覺得兩岸會打仗。

馬英九嘆，到底出了什麼事？是賴清德對國際情勢與兩岸關係的判斷，出了相當大的問題；完全沒有考慮和解對話的路徑，只有不斷堆疊軍事採購與動員對抗情緒，但這個代價卻是全體台灣人民來承受。

馬英九指出，先前他曾批評，日本首相高市早苗的躁進言行不符合台灣人利益，也違反美日安保架構，賴清德政府不該盲目捲入。果然，美國總統川普與大陸領導人習近平通話後，致電高市早苗，高市馬上宣布「日本沒有立場認定台灣地位」，足證他先前擔心的沒有錯，美國不希望局勢升高，日本被迫修正，更加證實賴清德對局勢判斷有誤。

馬英九強調，他必須再次呼籲，賴清德一定要以民為念，做真正符合台灣人利益的決定。否則花了再多的錢，如果方向錯誤，也換不得真正的和平，只會拖累台灣財政，苦果由全民承擔。

馬英九也向賴清德喊話稱「看看你不斷推崇的高市首相，接到川普的電話後，昨天對台灣議題說法和態度丕變」，難道還沒體認到台灣在國際局勢上的艱難處境嗎？靠人不如靠己，現在兩岸官方往來近乎斷絕，只剩包括他在內的民間人士奔走，藉著各領域的交流，希望維持兩岸人民之間的善意，為兩岸和平留一線生機。難道賴清德連這些僅存的善意橋梁都要砍斷嗎？

馬英九說，他要鄭重呼籲，如果立法院沒有廢除「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，民間進行兩岸交流，合憲合法，而且有助於降低緊張，符合台灣老百姓利益。請賴清德放過兩岸交流，給兩岸和解一個機會，不要一意孤行，把台灣拖向絕境。



