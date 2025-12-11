批賴清德把司法當政治工具 柯文哲怒轟：你比小英還糟糕

京華城案今（11）日起開始密集辯論庭，民眾黨創黨主席柯文哲晚間走出法院時表示，他感到很難過，為了要打柯文哲一個人，傷害太多無辜的人，這真的是政治鬥爭，不應該變成這個樣子，「我還是忍不住要講，賴清德不要把司法當政治工具了，你比小英還糟糕」。

柯文哲表示，今日是證據提示，就是法官要跟被告之間溝通，哪一些證人的證詞還有證據資料是有證據能力的，將來要在法庭上使用，今日提報了3400樣，以前的審判長說台灣司法很脆弱，他那時候就跟審判長講說，有沒有想到一般老百姓面對國家機器是更脆弱的。

柯文哲：要對付我，為何傷害這麼多人？

柯文哲批評，檢察官資源無限，領國家薪水來辦他，老實講，3400項的證據，其實到現在超過1年，他都還沒有讀超過1000項，這龐大的資料沒有辦法處理，最後法官有在問說每個被告對這一段時間偵訊的意見，所有的被告都說他們否認犯罪，只有台北市前副市長彭振聲說他是最慘的、家破人亡、不想再講，這就是他最難過的地方，「其實你們要對付的是柯文哲一個人，可是為什麼傷害這麼多人？」

柯文哲說，這個案子最大的特色就是「騙搜索票」，檢察官拿到搜索票以後到處去沒收手機、電腦，然後再從裡面找資料出來，這個案子在他起訴之後，檢察官即使起訴以後，還一直在編故事，這個不是押人取供，是押人逼供，他也跟法官講說，他還算是很耐關的，一般人被關1年，叫他講什麼就講什麼。

柯文哲說，這個案子最大的特色就是「騙搜索票」，檢察官拿到搜索票以後到處去沒收手機、電腦，然後再從裡面找資料出來。

司法成政治工具 柯文哲：同樣手法正用在黃國昌身上

柯文哲指出，他發現現在也是要用同樣的手法去對付民眾黨主席黃國昌，才跟黃國昌講說不要吹牛說D槽很滿，越是這樣講，他們越是有興趣，就找個理由去抄家、抄協會、辦公室，然後從電腦再找資料編故事，台灣的司法終究是要改革，今天這些被告，好幾個都說被這個案子弄到不想活了，但時間久了，所有的真相慢慢都會出來。

柯文哲說，司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，司法應當被人民信任，大罷免大失敗32比0，檢察官是最重要的因素，讓台灣人民對司法沒有信心，不過也不是一天就可以改變這個國家的。

