批賴清德把司法當政治工具 柯文哲怒轟：比蔡英文還糟糕

台北地院11日起審理京華城案及民眾黨政治獻金案進入最後言詞辯論階段，前民眾黨主席柯文哲等11名被告出庭。柯文哲開庭後痛批，為了打擊他一個人卻傷害太多無辜者，更怒轟總統賴清德不要把司法當政治工具，直言「你比蔡英文還糟糕」。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲表示，法官詢問被告對偵訊的意見時，所有被告都否認犯罪，只有彭振聲稱自己最慘，家破人亡、不想再講了。柯文哲感嘆，這正是他最難過的地方，質疑「你們要對付的是柯文哲一個人，為什麼要傷害這麼多人」。他指出，好幾個被告都說被案子弄到不想活了。

針對偵查過程，柯文哲批評檢察官當初申請搜索票的理由，後來在起訴書中幾乎沒有出現，這叫「騙票」，就是騙搜索票後到處搜手機、沒收電腦，再從裡面找資料，起訴後還是一直在編故事。柯文哲認為，這個案子不是押人取供，而是押人逼供，他向法官表示，自己還算很耐關，一般被關一年的人，恐怕叫他講什麼就講什麼。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

柯文哲也提到，他發現檢調現在用同樣手法對付民眾黨現任主席黃國昌，因此他告訴黃國昌不要吹牛，不要說什麼D槽是滿的，越是這樣講檢調越有興趣，就找個理由去抄家、協會、辦公室，把電腦資料拿來編故事。柯文哲強調，時間久了所有真相慢慢都會出來，但司法是國家最後一道防線，不可以變成政治工具，司法應當被人民信任。

前總統蔡英文。（資料照／中天新聞）

柯文哲重申，大罷免大失敗32比0，檢察官是最重要的因素，就是讓台灣人民對司法沒有信心。他最後再次表達，為了打柯文哲一個人卻傷害太多無辜的人，政治鬥爭不應該變成這樣，並怒批賴清德不要把司法當政治工具，「你比小英還糟糕」。

