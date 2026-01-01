批賴清德新年談話缺乏反省 許宇甄：甩鍋卸責、推諉責任

總統賴清德今日於總統府大禮堂發表2026新年談話。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕針對總統賴清德今日在新年談話呼籲朝野合作，國民黨立委許宇甄批評，賴清德總統的元旦談話內容空泛、缺乏反省，尤其遭到彈劾的情況下，本應以謙卑態度面對社會質疑與監督，卻一再甩鍋卸責、推諉責任，完全看不到一位國家領導人應有的政治責任感與格局。

許宇甄指出，賴清德總統的元旦談話內容空泛、缺乏反省，既未提出具體施政調整方向，也未正視人民真實處境。過去一年，表面上經濟持續成長，但成長果實高度集中，貧富差距不斷擴大，青年低薪、居住負擔沉重、中小企業與勞工壓力加劇，顯示政府所謂的「經濟成果」並未轉化為全民共享的生活改善，更凸顯賴政府治理能力與分配正義的嚴重失衡。

她批評，賴清德不但未正視社會分裂，反而主導全國大罷免，將政治對立升高，讓仇恨動員取代公共理性，讓民主機制淪為政治鬥爭工具。賴清德從未對這種撕裂社會的政治路線進行任何自我檢討，所謂和解團結只是口號，實際作為卻是持續對立、加深衝突。

許宇甄質疑，國際社會早已對賴清德的領導風格投以高度警訊。包括《時代雜誌》將其形容為「魯莽的領導人」，認為其言行正讓台灣被推向高度風險的地緣政治引爆點。當一位領導人缺乏自制與戰略判斷，只剩意識形態動員與政治對抗，又如何讓人民安心？又要如何向國際社會證明，台灣是理性、可預期、能夠維持和平穩定的夥伴？

許宇甄呼籲，賴清德若仍自認肩負國家責任，就應立即調整執政心態，停止剛愎自用與鬥爭式治理，真正做到知人善任、尊重制度、傾聽不同聲音。唯有推動朝野實質對談、修補社會信任，放下對立、回歸憲政常軌，中華民國才能在內外壓力交織的關鍵時刻，找到穩健前行的出路。

