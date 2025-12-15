批賴清德明目張膽搞獨裁 邱毅：目的在癱瘓立法院

邱毅表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，日前邀請民進黨51個立委吃便當，大動作向藍白宣戰，以「不副署，不執行」，抵制立法院通過的法案。（圖／報系資料庫）

民進黨12日舉行便當會，據了解，會中各方雖有不同意見，但整體仍支持行政院在合憲前提下視情況採取不副署，或副署後暫不執行等方式因應。對此，前國民黨立委邱毅今（15）日表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，現在大罷免不成，乾脆來個大賴皮，立法院通過的法案，只要不符賴清德的心意，行政院長卓榮泰就不副署、不執行，黑臉角色由卓榮泰扮演，目的在癱瘓立法院，使立法院名存實亡。

邱毅表示，賴清德明目張膽搞獨裁了，日前邀請民進黨51個立委吃便當，大動作向藍白宣戰，以「不副署，不執行」，抵制立法院通過的法案。

廣告 廣告

邱毅指出，依照民主的制度，人民選出立法院，立法院以多數決來通過法案，總統必須簽署公告實施，行政院長須副署負責執行，但在立法院，藍白合作有62席、民進黨只有51席，在法案制訂和預算審查，在野黨自然佔盡優勢。

邱毅續指，賴清德曾想用反民主的大罷免，來扭轉此一劣勢，結果是大罷免大失敗，成為一場民主大爛戲，支持率也跌到谷底。

邱毅說，現在大罷免不成，乾脆來個大賴皮，立法院通過的法案，只要不符賴清德的心意，行政院長卓榮泰就不副署、不執行，黑臉角色由卓榮泰扮演，目的在癱瘓立法院，使立法院名存實亡。

邱毅提到，賴清德口口聲聲標榜自由民主，但是現在的賴皮操作，一點都不民主自由，在便當會裡，51個民進黨立委，只有一個人間清醒敢公然反對，大家一定想不到，就是柯建銘，其他人都噤聲，只能高呼賴皇萬歲。

邱毅直言，媒體人謝寒冰認為革命號角響起了，大規模的人民抗爭要登場了。問題是兩個在野黨主席有這個膽識嗎？現在的台灣人民有這樣的覺醒嗎？

邱毅強調，有效抗爭的前提是，帶頭的人要不怕死，不怕坐牢，勇於衝鋒陷陣，身先士卒，現在的在野陣營有這樣的人嗎？

原始連結

看更多 CTWANT 文章

三商巧福為何用「超重瓷湯匙」？堅持30年原因曝光 全場大讚有良心

33歲清大女薪水39K想轉職 網友一看行業狂嘆：已經很頂了

尪年收3百萬！她爽當全職主婦 24年後才知「全家存款剩24萬」急找工作