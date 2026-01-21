批賴清德是獨裁巨獸 傅崐萁：開始懷念陳水扁和蔡英文了

國民黨與民眾黨日前在立法院聯手提出針對總統賴清德的彈劾案，立法院於21日舉行全院委員會審查會議，並邀請賴清德到場說明。不過總統府在20日下午以「總統用牋」回覆立法院長韓國瑜，表示依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務，因此不予列席。國民黨立法院黨團總召傅崐萁在21日受訪時痛批賴清德是「憲政怪獸」、「獨裁巨獸」，並指責賴清德今天正式建立台灣帝國的元年，等同宣告憲法不能拘束總統，可以肆意妄為不受監督。

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／中天新聞）

傅崐萁批評，當2300萬人選出的國會不能約束總統時，賴清德變成台灣最大的憲政怪獸，做任何事情都不用負責，不只廢掉憲法法庭，更用高壓的司法、行政權來踐踏國會的立法、國人監督的權力。

傅崐萁強調，今天是2026年1月21日，相信中華民國歷史上，國人都會記得這個暴政暴君在國會被提出彈劾，讓人民知道權益、聲音可以得到聲張。他不滿地表示，賴清德總統用一紙便牋敷衍國會，心中到底有沒有人民，國會是根據《憲法》、《立法院職權行使法》要求總統到國會說明，但賴清德卻把中華民國變中華帝國，無視人民跟民主發展，踐踏國人、國會，對此深感遺憾。

傅崐萁痛批總統賴清德是獨裁巨獸。（圖／中天新聞）

傅崐萁更直言，看到賴清德，已經開始懷念前總統陳水扁、蔡英文。他表示，民進黨三個總統，不管是蔡英文、陳水扁，至少都敢面對、選擇跟在野黨溝通，即便有其他不法行為，至少跟國會溝通盡力而為，不像賴清德選擇龜縮，完全沒有能力跟願景協助國家成長，而是把人民聲音隔絕，躲在總統府當皇帝。

立法院現場出現清德宗的人形立牌。（圖／中天新聞）

傅崐萁向賴清德喊話，必須好好接受人民的監督，「你不是皇帝，只是4年一任的總統」。他強調,若是賴清德做得好，人民或許下次還會給機會，做不好就換人，卸任後一樣會受到司法跟各方面的檢視。國民黨立委謝龍介也表示，賴清德原本可以藉此機會說服更多民眾，最後卻選擇不出席，非常可惜。

