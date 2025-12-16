批賴清德正拆解憲政秩序 鄭麗文：將法治帶回人治、民主帶向獨裁

國民黨主席鄭麗文。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

行政院長卓榮泰拋不副署制衡新論，總統賴清德還稱「在野獨裁」。國民黨主席鄭麗文晚間批評，賴正帶領民進黨一件件拆解我國憲政秩序，以行政意志掐死國會多數民意，將國家從「法治」帶回「人治」、從「民主」帶向「獨裁」。

鄭麗文質疑，當代表多數民意的在野黨被稱為「獨裁」，生效的法律只因總統不喜歡就作廢，黨務會議凌駕國會決議，國家最高救濟機制被架空，一切都賴清德說了算，我們與獨裁距離還多遠？人民投下那一票還剩下什麼意義？

鄭麗文表示，中華民國是亞洲第一個民主共和國，憲政是底線，不是任民進黨政府貼身剪裁的政治工具；賴清德兩年政績只有大罷免、毀憲亂政 民進黨執政下的憲政秩序正「拆解中」。

鄭麗文舉例，民進黨現在不提名大法官癱瘓憲法法庭，還把自己等同是大法官，行政院對立法院三讀通過法律「不副署」，逕自停止執行、違法不編預算，自行創設「違憲審查權、大法官暫時處分權」，將法治視為兒戲。

鄭麗文質疑，卓榮泰將用以制衡總統的副署權，濫用為對付立法院的「一票否決權」，憑自身喜好決定是否遵循法律，徹底破壞法安定性與權力分立原則。

鄭麗文也批評，賴清德在不到50人的黨內「便當會」討論如何讓三讀法律失效，以黨內會議取代國會決議，以行政權否決立法權。

鄭麗文更提到，之前民進黨假借「民團」民意發動無差別大罷免，還造謠預算遭惡刪，拒「解凍案」為替罷免輿論添油加火；對立法院議決公投案，依前中選會主委李進勇也公然逾越職權、沒收國會公投法案。

