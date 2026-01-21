批賴清德毀憲亂政卻拒絕說明 張啓楷：走向稱帝獨裁之路

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷痛批，總統賴清德面對不依法行政、毀憲亂政，卻選擇拒絕說明，只能證明是一個迴避責任的少數民意總統。（圖／張啓楷辦公室提供）

立法院今（21）日針對賴清德總統彈劾案舉行全院委員會審查，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷指出，原本以為賴清德會對全民負責，現在卻一路走向尹錫悅、袁世凱之路。立法院對於全院委員會今明兩天召開審查會，邀請被彈劾人賴清德總統列席進行說明，沒想到賴總統竟然用便箋說立法院無直接向總統問責之權。

張啓楷批評，當初參選總統時對全民的承諾在去年已經跳票，今天更悍然拒絕說明和溝通的機會。當台南市長時被彈劾過，到了當總統還被彈劾時，真的自以為自己是賴神？還是「被彈劾之神」？不來向全民報告，賴總統真的自以為40％的少數總統是皇帝？

張啓楷說，這是立法院第一次彈劾總統，自己代表立院第一個提問，今天的所有發言，注定將被寫進中華民國台灣的憲政史。自己的心情是沉重的，賴清德理應是全民的總統，為何最後變成只服務少數人、無法團結台灣的總統？過去一樣是少數總統的陳水扁衝突妥協進步，賴清德卻衝突衝突再衝突，毫不溝通。

張啓楷指出，賴總統連正式公文都沒有，只用總統府用牋給韓國瑜院長，說不出席彈劾案的原因，是「立法院無直接向總統問責的權力」。自己把這句話翻譯成白話文給全民公評，就是「我雖然是全國民衆選出來的少數總統，但是我不受同樣是全民一票一票選出來的立法院以及立法委員的監督。」

張啓楷再批，今天賴清德面對這麼大的憲政僵局，面對自己不依法行政，毀憲亂政的作為，選擇拒絕說明，拒絕與朝野溝通；只能證明，賴清德是一個迴避責任，不敢面對挑戰與質疑的總統，賴清德成為一個只會躲在行政院長這個傀儡後面，迴避民意的監督和政治責任的少數民意總統。賴清德身為總統，卻已經無法擔起團結國家，化解朝野對立的責任；賴清德，身為中華民國總統，已經失格、失能且失德。

張啓楷回顧，賴清德在擔任台南市長的時候，曾多次呼籲中央儘速通過財劃法，當時他的主張與在野黨一樣，地方需要穩定的財源，才能做好長遠的規劃；在自己的故鄉嘉義市也是一樣，在財劃法修法通過後，嘉義市每年多了約66億的統籌分配稅款，但是民進黨政府在這時候就不認帳了，他們違法砍掉計畫型補助款，這些錢都是用在學校營養午餐，治水、教育、社福的支出，嘉義市因為這樣被砍了69億元！

張啓楷表示，去年11月14日，立法院針對財劃法修法補破網，規定計畫補助款「不得低於過去10年同財力級次縣市平均值」，但是行政院和賴清德總統竟然不依法行政，在行政院的覆議案失敗後，竟然不副署財劃法。而這樣的決定竟然獲得了全部民進黨立委的同意，王美惠身為嘉義市的立委，對覆議案竟然投了同意票，沒反對還贊成同意行政院砍掉嘉義市一年69億的補助款。

張啓楷說，自己過去兩三個月來多次質疑，要求王美惠對嘉義市民道歉、說明為什麼同意每年砍掉嘉義市69億的補助款，但王美惠從來不敢面對，一句話都不敢回，難道是心虛？還是知道這樣做對嘉義市民的傷害是巨大的，不敢面對？

張啓楷直言，南韓前總統尹錫悅因於2024年12月3日宣佈全國進入緊急戒嚴狀態，試圖獨裁，當初全世界唯一支持的噁心蟾蜍就是台灣的民主進步黨黨團，特別檢察官最近向法官求處尹錫悅法定最高刑「死刑」；現在賴清德居然得到權力就傲慢，不向人民報告、負責，已顛覆了台灣的民主、憲政、法治，試圖以人數不足的大法官會議幫獨裁背書，賴清德難道要走向尹錫悅、袁世凱的 稱帝獨裁之路。

