批賴清德毀憲亂政 洪秀柱喊話：盼民眾挺彈劾守護憲政尊嚴

今（25）日是聖誕節，也是中華民國的行憲紀念日，國民黨前主席洪秀柱今日表示，「總統毀憲？人民護憲！」行憲紀念日，不該只是儀式性的放假，而是對權力者的嚴格叩問。守憲，是總統的第一責任；毀憲，人民絕不能沉默。

國民黨前主席洪秀柱。（資料照／中天新聞）

洪秀柱在臉書發文提到，12月25日，是中華民國行憲紀念日。78年前，這部憲法承載的是制衡權力、保障民權、守護民主的初心；78年後，我們卻在賴清德政府手中，看見踐踏憲政、架空制衡、恣意而為的毀憲亂政。

廣告 廣告

洪秀柱說，回顧歷史，每逢中華民國遭逢憲政危機，總有能人義士挺身而出，啟動護法、護憲的行動。今天也不例外。在野黨依法號召彈劾賴清德，人民則用符合當代習慣的方式——透過網路連署，表達對違憲施政的憤怒與拒絕。這份民意的力量，早已遠遠超過2024年賴清德的總統得票數，難道還不夠清楚嗎？

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

洪秀柱指出，古人云：「士大夫之恥，是謂國恥」。一個執政者若對違憲濫權毫無羞愧，受害的不是反對黨，而是整個國家。《孟子．盡心上》更警示我們：「恥之於人大矣！為機變之巧者，無所用恥焉。不恥不若人，何若人有？」不知羞恥，如何談治理？不守憲法，何來正當性？

國民黨團、民眾黨團19日在立法院議場前拉布條抗議，宣布啟動彈劾賴清德總統程序。（囻／翻攝自國民黨團臉書直播）

洪秀柱喊話，行憲紀念日，不該只是儀式性的放假，而是對權力者的嚴格叩問。守憲，是總統的第一責任；毀憲，人民絕不能沉默。這一天，我們不是為任何人或政黨，而是為了中華民國的憲政尊嚴，再次站出來。

延伸閱讀

賴清德翻車？黃揚明：憲法無「明文規定」總預算審議時間

賴清德稱「憲法規定明年度預算今年底要審完」 許甫開酸：您說的是哪部？

賴清德批在野擋預算「憑啥談憲政」 林沛祥反嗆：不尊重憲法才導致危機