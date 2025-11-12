批賴清德消費沈伯洋 韓國瑜：自己生病讓別人吃藥
大陸日前以涉犯「分裂國家罪」，對立委沈伯洋立案調查，賴清德總統11日喊話立法院長韓國瑜，應站出來維護國會的尊嚴、台灣人民言論自由。韓國瑜今（12）日表示，「一個人生病了讓別人吃藥，從賴清德點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥」。並表示，桌子有4隻腳，維護台灣安全也有四隻腳，但賴清德總統兼民進黨主席，打斷三隻腳。他也喊話，賴清德應立即廢除民進黨台獨黨綱，並撤回大陸為境外敵對勢力。
韓國瑜第一時間未回應，今日罕見舉行記者會，與副院長江啟臣接受媒體提問，韓國瑜強調，身為立法院正副院長，對每一位立委在院內言論自由、人身安全，還有在質詢、關切國家大事時，不受到恐嚇威脅，這是立法院長職責所在，一定會盡全力保護好每位立委權責權益，這點無庸置疑。
韓國瑜表示，針對賴清德點名要他出面為沈伯洋發聲，他今天想講心裡話，「一個人生病了讓別人吃藥，從賴清德點這個名，很明顯看得出來，真的是自己生病讓別人吃藥。」
韓國瑜說，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也四隻腳，一口氣把話說明說透。第一隻保護中華民國，第二隻保護民主自由，第三隻維護好美台關係，第四隻，維護好兩岸和平，兩個保護兩個維護，是台灣安全最重要的四隻腳。
韓國瑜直言，賴清德總統兼民進黨主席，黨政軍情權力一把抓，這四隻腳被賴清德跟民進黨打斷三隻腳。民進黨台獨黨綱放在那，如何保護中華民國？民進黨今年一整年發動大罷免，如何保護民主自由？宣布大陸為敵對勢力，如何維護兩岸和平？只剩維護好美台關係這一隻腳，如果真的想解決如何幫沈伯洋，應該考量如何恢復這四隻腳，讓台灣平穩戰力。
韓國瑜直言，如果繼續消費沈伯洋，把沈伯洋被重慶公安局立案調查，轉化為台灣內部藍綠鬥爭，這對沈伯洋一點都不公平，相信他本人處在風口浪尖，心裡壓力極其巨大。要想怎麼幫這個委員，也幫台灣2300萬人，讓大多數台灣人民幸福快樂，維護好台灣安全四條腿。
韓國瑜建議，可以察覺到大陸已經從文攻武嚇，到針對立委立案調查，這步下來台灣人民無法接受，真正要幫沈伯洋，「解鈴還須繫鈴人，要從源頭著手」。第一、用民進黨主席身分，廢除或凍結台獨綱領，保護好中華民國；第二、大罷免後，重新建立行政、立法部門之間良性互動，不要再搞惡意政治鬥爭，保護好台灣民主自由；第三、撤回大陸為境外敵對勢力，兩岸在九二共識基礎下，中華民國憲法規範下，展開和平交流對話；第四、繼續鞏固美台關係。
韓國瑜強調，再來談沈伯洋個人問題，如何讓他避開這場不可測知的凶險，「我覺得如果賴清德總統這樣講才是負責任」。且對台灣2300萬人民來說，喘過一口氣，不要有戰爭壓力，周邊國家日本、新加坡、南韓、東南亞等，大家看到台灣海峽、兩岸戰爭引信被拆除，讓台灣人民呼吸道甜美空氣，這不是美事一樁嗎？「這是我對賴清德總統點我名，自己發自內心來呼籲，讓台灣人民遠離戰爭，讓年輕朋友有美好前途去奮鬥努力，才是治本之道」。
