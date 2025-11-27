批賴清德玩人民的命 洪秀柱：替北京找「不得不動手」的理由

國民黨前主席洪秀柱再度喊話總統賴清德放棄民進黨的「台獨黨綱」。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德昨召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，宣布將編列1.25兆元的國防特別預算，還提到中國北京當局以2027年完成武統台灣為目標，雖事後才重新編輯臉書文章，修改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。國民黨前主席洪秀柱今（27日）則批評，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由

洪秀柱解讀，賴清德大張旗鼓宣佈要在2030年將國防預算推到GDP5％，在未來8年撒下1兆2500億元打造「台灣之盾」，還自己說，北京以2027年為武統目標，因此台灣也要在2027年完成備戰。賴清德的語氣是把戰爭當成倒數計時的鐘，彷彿「預約一場戰爭」就是一種負責任的成熟。

廣告 廣告

「台獨金孫賴清德，你可知道自己在說什麼？」洪秀柱抨擊，把統獨問題推向衝撞，固然可以讓意識形態熱血沸騰，但以「台獨促統」的方式，把兩岸硬生生推往賴清德口中的2027，那不是玩火，那是玩命，而且是玩人民的命。

洪秀柱抨擊，賴清德口口聲聲說要守護民主，結果做的每一件事，卻是在替北京找到「不得不動手」的理由；宣稱要捍衛主權，卻在現實地緣政治中，把台灣推向最危險的位置。戰爭不是喊口號，戰爭是血、是火、是無法挽回的毀滅。這些，大人的世界都懂。但你現在的作為，像極了一個聽不進話的孩子，只想證明自己勇敢，卻完全忽視全體家人將付出的代價。

洪秀柱喊話，她真心希望賴清德能冷靜下來看看，如果真心想避免戰爭，就不要用「台灣要準備好被打」這種方式來刺激對岸，如果你的關心人民安全，就不該把整個國家鎖進自己的意識形態戰車裡；如果真心愛這片土地，請先停下衝向深淵的腳步。

洪秀柱表示，作為真心愛台灣的一份子，她願意給賴清德一個衷心的建議，也是最後能把台灣從邊緣拉回穩定的道路，請以民進黨主席的身分，宣布放棄「台獨」黨綱，試著重啟兩岸和平對話的大門。洪更主張，這不是屈服，而是成熟；不是退讓，而是讓2300萬人免於戰爭的智慧。和平統一的談判，是這個時代唯一能讓台灣維持最大程度現狀的方式，也是唯一能讓兩岸長治久安的道路。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

緩解中日關係? 高市早苗：日本政府無權置喙台灣法律地位

憂賴追加1.25兆國防預算 馬英九：形同宣布台灣進入準戰爭狀態