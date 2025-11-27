批賴清德示警「中共2027攻台」 民眾黨酸：選前才喊「選我最不容易開戰」

美軍前印太司令部司令戴維森在2021年示警，中國將在2027年具備攻台能力，被稱為「戴維森窗口」，成為這幾年國際政治中常被提起的說法。而總統賴清德26日表示「北京當局以2027完成武統台灣為目標」，被在野黨大力批評，民眾黨今（27）日怒批，賴清德選前高舉「選我最不容易開戰」，選上就變成「中共2027要攻台」。

民眾黨在臉書發文表示，賴清德表示北京以2027完成武統台灣為目標，這不只與美國總統川普的判斷不同，也和美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）在11月18日發布的最新報告相左，賴清德究竟有什麼通天本領，能取得美方都無法掌握的情資，明確點出「中共2027就會打」？

廣告 廣告

民眾黨說，總統府馬上出來澄清，表示部分媒體稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是「錯誤的片面解讀」，府方還偷偷修改臉書文，將「以2027年完成武統台灣為目標」改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。

民眾黨批，賴清德是口誤嗎？還是刻意販賣「芒果乾」？倘若真如其所言「中國2027就要完成武統台灣」，高達1.25兆新台幣的國防特別預算，2026不就要執行完畢？怎可拖到2033年？民進黨政府除了採購武器、發發小橘書，難道不用開始像以色列一樣，準備人人皆兵？

民眾黨表示，在賴清德召開國安會議前一天，川普打電話給日本首相高市早苗，外界皆解讀這通電話是在為中日緊張衝突降溫，美國《華爾街日報》報導稱，川普建議高市不要在台灣議題上刺激北京；高市則發表「日本沒有立場認定台灣的法律地位，與台灣維持著非政府間的實務關係」、「與中國通過對話建立全面良好關係，讓國家利益最大化」。

民眾黨稱，這些訊息難道賴清德在26日的國安會議一無所知嗎？當美國、日本等民主盟友，都在想盡辦法為東亞局勢降溫；賴總統身為總統與三軍統帥，卻輕率拋出與主流智庫相左的誤導性敘事，這個麻煩，不是偷改臉書文就可以閃躲，賴清德在毫無情報佐證、沒有完整風險評估下，信口雌黃地製造社會恐慌、衝擊金融市場穩定，甚至可能動搖區域穩定、損及國際信任。

民眾黨說，賴清德選前高舉「選我最不容易開戰」，選上就變成「中共2027要攻台」，民進黨立法院黨團還有心情冷嘲熱諷民眾黨主席黃國昌出訪見了什麼大咖小咖，殊不知現在的賴清德，恐怕早就是美日等國際盟友眼中，最麻煩、最讓人頭痛的咖。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

